第2家航空進駐馬祖！首試航班順利降落南竿　寫下空運新紀元

記者林名揚、蔡怡萍／連江報導

飛往馬祖航班多了新選擇！華信航空預定明年3月開航台北飛馬祖航線，華信安排今（15）日展開首次試航，雖然馬祖當地天氣陰雨，但試航班於上午11時23分順利降落南竿機場，也是除立榮航空外，第二家航空公司進駐馬祖，鄉親們對這好消息更是引頸期待。

▲華信航空15日進行首次試航，將成為進駐馬祖第2家航空公司。（圖／民眾提供，下同）



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華信航空安排的首次試航班機，於11月15日約11時23分降落在馬祖南竿機場，對於第二家航空公司的進駐，馬祖鄉親也是期待不已。國民黨連江縣黨部主委林滿正表示，多年前陳書建議員進行馬祖四鄉五島的連署，在中華馬祖同鄉會理事長林金官等人的籌劃下，率領超過150位鄉親在交通部前進行抗議，而陳雪生立委也在立法院無數次的高聲疾呼，爭取「馬祖空運、兩家進駐」。

經過10次籌備會議，華信航空公司提出預定112年3月1日開航南竿，5階段完成審查，初期松山-南竿航線每天1航班，民航局促請華信航空應依短、長程逐步增加馬祖航線航班至2或3班以上，也將寫下馬祖空運新紀元。

據了解，華信航空提出15日南竿航線飛航計畫，預計10時30分松山機場起飛，12時05分南竿離場，班機落地後由立榮航空協助。