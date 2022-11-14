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批「13頁密帳」真實性可疑　高虹安：會跟郭台銘澄清說明

▲高虹安。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高虹安。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安近日陷詐領助理費疑雲，有媒體今（14日）在報導中曝光吹哨者提供的13頁「密帳」，顯示高助理的薪水疑遭「低薪高報」，薪資差額跟加班費得繳至辦公室作公積金。對此，高虹安指出絕對沒有低薪高報問題，她本人也未脅迫助理繳錢至公積金，而這制度是延續其他立委辦公室的。至於此事是否影響鴻海創辦人郭台銘對其的信任，高虹安表示，會再跟郭澄清說明。

《鏡週刊》14日報導，指從吹哨者提供的13頁薪資內帳明細中發現，高虹安不只涉嫌詐領助理加班費，連助理本薪也疑低薪高報，薪資差額跟加班費被要求繳至辦公室作公積金。報導也指出，經交叉比對，2020年2至12月，共4名高虹安助理、總計23筆的每月應退款金額，與公積金帳本的入帳金額完全相同，11個月合計至少60萬元。

高虹安14日下午親上火線召開記者會表示，此次吹哨者提供的資料，其來源跟真實性十分可疑，包含電子檔案容易被竄改，如何確定沒被偽造？竊取檔案的行為人士意圖詭異，提出2020年檔案，為何第一時間沒送交檢調，而是選舉前流出給媒體、對手來爆料？如果該人被證實非法竊取資料，必須負擔相關刑事責任。

針對國會辦公室公積金制度，高虹安舉前立委吳成典助理費爭議的判決書，指出內容中包括立法院的函示，已解釋立院助理費如何運用有給立委彈性；判決中，明確寫道立委公費助理部分，沒有限定公費助理相關應聘資格，包括工作職掌、薪資數額，都是委員自行決定，所以除非是虛報，也就是人頭助理，否則實質工作是沒有人頭詐領問題。

高虹安說，判決書中也寫，被告人助理費到薪資帳戶後，是全數捐到立委服務處跟新金門聯誼會，但立法院跟議會不同的是，立法院是薪資直接進入助理帳戶，後續助理如何處理所得，這是助理自由意志，另問政相關業務支出有核銷性質，所以這件事在高院獲判無罪。

高虹安也提到，立法院也多次函釋來解釋公費助理使用要點，第一、勞雇關係部分是委員跟助理合意就成立，由立院編列預算支應；第二、助理工作、地點都是委員自訂標準；第三、薪資直接列入助理帳戶。說到此，高虹安強調，「我本人絕對沒有脅迫、強迫任一助理繳納款項至公積金」。

針對低薪高報疑雲，高虹安指出，絕對沒有這樣的問題，公費助理人員待遇及獎金不可以因為薪資有浮動，就判斷有低薪高報問題。

對於用公積金來代墊私人支出，高虹安出示兩張LINE截圖，一張是高剛成立辦公室時，就跟助理表示，若有人幫她墊錢買東西，要找行政主任登記，而另一張則是高向助理說「可以誰幫忙轉帳嗎？我再給XX（指行政主任）錢。」高虹安說，如果她今天真的覺得公積金為個人使用，何必提醒助理要請款？如果助理代墊她私人費用，她都會要求要定期請款，而她也會繳回助理代墊的錢。

高虹安向其辦公室同仁、受牽連的朋友說抱歉，並指出，公積金制度非她辦公室所發明，而是延續過去其他立委辦公室的制度，而這些辦公室規定都是助理同仁一起討論，她並沒有壓榨助理。

媒體詢問，都沒看過Excel 會公布實際薪資來往的資料嗎？高虹安表示，她確實會有辦公室助理當初敘薪的多寡，待遇跟獎金會有一個數字，據她所知這樣的記帳，「雖然我沒有看過」，但她知道可能會有約定成俗的制度，像加班費或獎金回捐公積金，但記帳內容她沒有看過；而當助理有代墊費用要請款，確實會拿一個表格給她看。

媒體也問，助理實際領到薪水跟報給立法院薪水一樣的嗎？為什麼加班費要上繳當公積金？高虹安回應，有些助理曾待過其他委員辦公室的經驗，所以成立這制度，約定好某部分加班費等是不是要捐出來，但這件事她從來沒脅迫或強迫大家要做這件事，「可是我知道他們有做這件事」。

媒體追問是否影響郭台銘對妳的信任？高虹安回應，郭董這邊她會做澄清說明，畢竟每一個人看到這種誤導的報導、看圖說故事的報導，可能多多少少都會有些不太正確的印象，所以會說明原貌。

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