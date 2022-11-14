高乃芸激推「大同山步道」情侶約會必去！　走3分鐘就有百萬夜景

▲高乃芸推薦年輕人可以來大同山看夜景。（圖／翻攝自高乃芸YouTube）

記者施怡妏／綜合報導

九合一選舉倒數不到兩周就要投票，新北市第8選區競爭激烈，有17人搶席市議員寶位，《ETtoday新聞雲》持續為大家整理候選人的動態，民進黨候選人彭一書找來里長們拍攝推薦影片，民進黨候選人高乃芸則是拍影片，和大家分享樹林的夜生活，前往情侶必去的夜景景點「大同山」，還到樹林夜市吃吃喝喝。

彭一書在粉專貼出一則影片，找來土城區清溪里、金城里、青山里、裕生里、日新里、員林里，共6個里的里長。大家都曾受過彭一書的幫忙，金城里的里長就表示，每個里都有YouBike，就唯獨金城里沒有，因此拜託彭一書幫忙，於是交通局就來到金城里會勘，兩三次之後就完成了，里民都很開心。

▲彭一書積極解決各地區的問題，讓生活環境變更好。（圖／翻攝自彭一書FB）

高乃芸則是拍攝影片，和大家分享樹林區的夜生活，第一站就來到大同山步道，不少情侶都會來這看夜景，號稱是「樹林的文化大學後山」，步道只需要走3分鐘就可以到景觀台，而且晚上步道沒有燈光，若是還在曖昧期的兩人，互相靠在一起走步道，絕對可以快速升溫，高乃芸笑說「想追另一半，帶他來這裡就對了」。

接著她前往在地人都愛的樹林夜市，並分享自己最愛的店家，最後她提到關於樹林火車站的問題，因為樹林火車站有前後站的關係，交通非常不方便，地下道常會塞車，希望未來可以爭取到「樹林鐵路地下化」，不再分前後站，商圈可以共榮。

▲陳世榮關心樹林火車站的人行道問題。（圖／翻攝自陳世榮FB）



無黨籍的陳世榮也很關心樹林火車站的問題，他發現前站人行道太陡，不利輪椅族、嬰兒推車通行，於是找來立委蘇巧慧，合力爭取人行道改善工程，原本預計年底進行改善工程，由於缺工、營建物料上漲及站前人流眾多施工不易，工程已經流標2次。

陳世榮10日在樹林區公所的「流標檢討會議」表示，希望從經費、工期做檢討，提出合適方案，提高廠商投標意願；並進行第3次招標，招標順利於農曆過年後，進場施工。

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