高雄三民一級戰區少1席　菊系子弟兵合體拜票！力保他連任

▲立委李昆澤和菊系子弟兵合體拜票。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

九合一大選到數14天，菊系子弟兵今(14日)合體，由簡煥宗議員親自駕駛吉普車、邱俊憲議員擔任麥克風手、李柏毅議員及高閔琳議員在兩側，陪同此次因減少一席而陷入激戰的三民區何權峰議員進行車隊掃街，並由當地李昆澤立委一起加入懇託行列，力求何權峰順利連任。

選戰進入倒數階段，陳其邁市長展現力拚議會過半的決心，在各選區針對新人展開車掃輔選，現任議員也積極備戰、團結一致呼應其邁市長的決心。

李昆澤委員表示，選戰進入倒數，真假民調滿天飛，優秀現任議員深受分票謠言困擾，今日一起陪同何權峰議員拜票的都是民進黨內優秀青壯世代的議員，會問政、勤服務，要拜託市民朋友，一定要用選票守護認真問政、努力服務的優質議員們。

▲菊系子弟兵和立委李昆澤合體拜票。（圖／記者許宥孺翻攝）

何權峰議員指出，此次三民區席次減少一席，參選人數又爆炸的狀況下，競爭空前激烈，除了多年來在地紮實服務及認真服務外，在議會閉幕後即積極備戰，勤走基層，何權峰議員強調：「爭取勝出順利連任，是對支持者負責任的表現」，毫無懸念的會力拚到底，爭取繼續替他從小成長的故鄉三民區繼續服務的機會。

常在大型造勢活動擔任主持任務的邱俊憲議員，今日也全程親自拿麥克風以肉聲來替何權峰議員請託拜票，邱俊憲議員表示，大家都是議會好同事、好戰友，大家雖在不同選區，但都是在相連的行政區，鄉親生活圈及關注的市政議題多有相同，大家也多常一起爭取相關的建設與預算，大家都是同一個團隊、同一個目標，一起努力協助陳其邁市長讓議會過半的神聖使命。

▲三民區參選人口爆炸，2連霸議員何權峰盼順利連任。（圖／記者許宥孺翻攝）

今日擔任吉普車駕駛的簡煥宗議員表示，同一團隊分工合作，共同努力為高雄拚搏，每個選區競爭激烈，但相信大家團結一心，持續努力到最後一刻，一定要讓議會再次過半光復。

李柏毅議員與高閔琳議員今日也都陪同在何權峰議員兩旁奮力向鄉親致意請託。李柏毅議員表示，在最強母雞陳其邁市長全力拉抬選情下，現任議員後續會持續安排彼此支援，希望「多隻小雞，也能有半隻母雞」的效果。身兼其邁總部發言人的高閔琳議員也表示，會持續來輔選各位議會好同事，讓認真打拚、問政優質的人，可以順利連任。