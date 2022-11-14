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評北市「平庸藍、仇恨綠」　黃珊珊：蔣萬安無法控制背後五府千歲

▲▼黃珊珊接受《新聞不芹菜》節目訪問。（圖／《新聞不芹菜》提供）

▲黃珊珊接受《新聞不芹菜》節目訪問。（圖／《新聞不芹菜》提供）

記者袁茵／台北報導

九合一大選進入倒數，無黨籍台北市長候選人黃珊珊14日形容，自己在疫情時刻，每天都在做「阿信」，就像台北市阿信型指揮官；面對藍綠候選人若當選入主市府，黃珊珊酸國民黨候選人蔣萬安「沒有能力處理背後的人」，而民進黨候選人陳時中則是防疫黑箱作業，「平庸藍與仇恨綠」。

黃珊珊、黃珊珊競辦政策總召集人李鴻源14日接受《新聞不芹菜》訪問。針對陳時中在電視辯論時說自己沒阻擋疫苗，黃珊珊表示，自己沒有辦法原諒用意識形態，在人民需要疫苗的時候擋疫苗，陳時中既然說自己沒擋，那為何先前說一定要去德國原廠買？BNT就是給了復必泰大中華獨家代理權，不可能直接賣，「陳時中不就是故意去演戲嗎？也許不是陳時中在擋，但誰用意識形態擋疫苗，就是最不能原諒的人。」

黃珊珊提及，自己像是台北市「阿信型指揮官」，永遠記得2021年5月時，每天晚上都在路上找防疫旅館，半夜還打電話請求旅館老闆協助，因為北市每天收治上百位確診者，「人都要有地方安置，而我那時每天都在做阿信。」

最後，面對即將到來的選戰，黃珊珊說，自己非常有信心，因為相信市民選擇、相信中間選民會成為新版圖，且大家對藍綠惡鬥感到厭煩，「而台北市已經8年超越藍綠，要走回藍綠惡鬥回頭路嗎？」

黃珊珊表示，蔣萬安與陳時中若入主台北市政府，所有派系利益將全部進來，「蔣萬安沒有能力處理背後的人，沒辦法控制五府千歲，而陳時中防疫的黑箱作業若進到市政府，台北市民要嗎？平庸的藍跟仇恨的綠，要讓他們進入到台北市嗎？」只希望偉大的台北市民不是藍的也不是綠的，而是自由的。

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