再反殺綠營側翼！徐巧芯被改名「徐惡」　一筆重製回擊：除惡務盡

▲徐巧芯近期與綠營側翼粉專開戰，引發許多討論。（圖／翻攝自徐巧芯臉書）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

國民黨台北市議員徐巧芯近期與綠營側翼粉專槓上，近日她的名字更被側翼做圖惡搞，把名字「巧芯」設計為「惡」，但她表示「其實我很喜歡！松信惡女就我本人。」原來是靠著設計師的巧思，反將了對手一軍。

徐巧芯今（14）日在臉書粉專發文指出，有綠營側翼粉專前幾天做了一張圖，將她的名字「巧芯」拼成「惡」，但她大方回應「其實我很喜歡！松信惡女就我本人」，並開酸表示，「他們忘了我姓『徐』，所以我請我的設計師重新製作，把『徐巧芯』拚成『除惡』。斬妖除魔，除惡務盡。謝謝綠營側翼的創意，我收下啦。」

貼文引起了網友熱議，紛紛留言大讚「期待除惡務盡！加油」、「祝妳高票當選」、「巧芯太聰明了！把他們修理一頓！」、「可以請設計師出個Lime貼圖上架販售了」、「巧芯當選＞＞＞除惡必進（盡）」、「徐巧芯，除惡揭弊就是強」、「這算是有點水準的梗圖」、「真是好巧！年青有活力除惡大隊長」。

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