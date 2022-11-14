　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

再反殺綠營側翼！徐巧芯被改名「徐惡」　一筆重製回擊：除惡務盡

▲▼ 國民黨台北市議員徐巧芯。（圖／翻攝自徐巧芯臉書）

▲徐巧芯近期與綠營側翼粉專開戰，引發許多討論。（圖／翻攝自徐巧芯臉書）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

國民黨台北市議員徐巧芯近期與綠營側翼粉專槓上，近日她的名字更被側翼做圖惡搞，把名字「巧芯」設計為「惡」，但她表示「其實我很喜歡！松信惡女就我本人。」原來是靠著設計師的巧思，反將了對手一軍。

徐巧芯今（14）日在臉書粉專發文指出，有綠營側翼粉專前幾天做了一張圖，將她的名字「巧芯」拼成「惡」，但她大方回應「其實我很喜歡！松信惡女就我本人」，並開酸表示，「他們忘了我姓『徐』，所以我請我的設計師重新製作，把『徐巧芯』拚成『除惡』。斬妖除魔，除惡務盡。謝謝綠營側翼的創意，我收下啦。」

貼文引起了網友熱議，紛紛留言大讚「期待除惡務盡！加油」、「祝妳高票當選」、「巧芯太聰明了！把他們修理一頓！」、「可以請設計師出個Lime貼圖上架販售了」、「巧芯當選＞＞＞除惡必進（盡）」、「徐巧芯，除惡揭弊就是強」、「這算是有點水準的梗圖」、「真是好巧！年青有活力除惡大隊長」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

一包只要11元►東風極柔「150抽」衛生紙快來搶原價$1399　限時↘$799

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399

►回頭率破表的「GUESS香水」噴起來！799元起超划算

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
快訊／台南男大生校園被圍毆！　4男持球棒打破頭
2勇警大膽用槍！　競速屁孩「1關鍵動作」遭開槍射腿
習近平抵達峇里島　與拜登「會面場地」曝光！
富邦旗下6檔ETF將除息！　最高配息1.03元
30歲靠自己買2間房！YouTuber還房貸「犯2大錯」：至
高材生女神加入《全明星4》！　自信回「3運動專長」嚇到錢姐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

護航高虹安！黃珊珊怒嗆：有鐵證就拿出來　「沒有的話就閉嘴」

高虹安爆「13頁密帳」　蘇貞昌：問A答B詭辯閃避懷疑會愈大

民進黨喊「疼惜鄭文燦、票投鄭運鵬」　前藍委痛批：把選民當弱智

批「封關民調不可信」　黃珊珊嗆「太離譜」：第三名一直是陳時中！

口譯哥質疑蔣萬安矽谷經驗染紅　他反酸：井蛙思維

陳時中競辦：蔣萬安是「矽谷新創律師」還「服務中資」？

質疑「13頁密帳」真實性　高虹安：我絕無脅迫助理繳錢至公積金

評北市「平庸藍、仇恨綠」　黃珊珊：蔣萬安無法控制背後五府千歲

再反殺綠營側翼！徐巧芯被改名「徐惡」　一筆重製回擊：除惡務盡

華航「皮卡丘彩繪機CI」紀錄片上線！首度噴漆上色藏暗夜驚喜

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

羅志祥妹朱碧石登台買冬瓜　嗆台下：我都比你們漂亮XD

郭靜最後一次競技啦啦隊！　15年首個大型個唱寵粉合唱《心牆》

百人跨區力挺「最美里長」　24歲陳紫渝笑容電暈粉絲

羽球卡住...男想丟鞋擊落　下秒光腳坐地損友笑翻！

小S認「徐老師」曾讓她很痛苦　大S下車後她大爆哭：無法面對

(G)I-DLE暴雨表演「舒華當眾慘摔」　單薄服裝淋冰雹+閃電..粉絲氣瘋

許瑋甯邱澤保養都靠「兩人運動」　陶晶瑩「前輩」傳授治台客法術

楊祐寧掀衣套頭愛妻「難怪睡沙發」　娶她只因「年輕貌美」感人誓詞又歪樓

高中生3分鐘繪世界地圖　無參考「憑感覺精準還原」

護航高虹安！黃珊珊怒嗆：有鐵證就拿出來　「沒有的話就閉嘴」

高虹安爆「13頁密帳」　蘇貞昌：問A答B詭辯閃避懷疑會愈大

民進黨喊「疼惜鄭文燦、票投鄭運鵬」　前藍委痛批：把選民當弱智

批「封關民調不可信」　黃珊珊嗆「太離譜」：第三名一直是陳時中！

口譯哥質疑蔣萬安矽谷經驗染紅　他反酸：井蛙思維

陳時中競辦：蔣萬安是「矽谷新創律師」還「服務中資」？

質疑「13頁密帳」真實性　高虹安：我絕無脅迫助理繳錢至公積金

評北市「平庸藍、仇恨綠」　黃珊珊：蔣萬安無法控制背後五府千歲

再反殺綠營側翼！徐巧芯被改名「徐惡」　一筆重製回擊：除惡務盡

華航「皮卡丘彩繪機CI」紀錄片上線！首度噴漆上色藏暗夜驚喜

護航高虹安！黃珊珊怒嗆：有鐵證就拿出來　「沒有的話就閉嘴」

國際中橡前三季每股賺0.78元　土耳其首座碳黑廠2024年完工

華郵：美國會擬加速向台灣提供武器　軍援到位與否「取決於拜登」

高虹安爆「13頁密帳」　蘇貞昌：問A答B詭辯閃避懷疑會愈大

「佐佐木朗希跟鬼一樣」　火球男林振瑋盼突破160公里

楊冪撤檔劇《愛的二八定律》突開播！　找許凱當假老公…寵夫台詞閃瞎

粉絲哀號買到SJ的票「繳費成功卻莫名被取消」！　售票方回應揭原因

全球人口數明天將達80億　印度預計2023成為第一人口大國

高雄女開庭放鳥3次還騙「出車禍」　法官當庭裁定羈押3個月

門票花500元！他中午衝成人動漫展　「4點還在排」超扯畫面曝

「7kg肥貓鬧鐘」凌晨狂踏　奴才崩潰：我快往生了

政治熱門新聞

13頁祕帳鐵證曝光　高虹安涉A助理費案情升高

桃園民調：鄭運鵬39.4％、張善政33.9％　藍綠差距擴大

高虹安作帳欄目3字露餡　吹哨者：詐助理費關鍵證據

選誰看新竹市民的大智慧　網友破解郭台銘話中玄機

北市封關民調蔣萬安34.25%領先！　與陳時中、黃珊珊差距拉大

桃最新民調出爐！他反超張善政0.7個百分點

《自由》民調陳時中34.80%奪第一　再搶下投柯選民36.64%選票

陳紫渝能當上「最美里長」？　想勝選先過2關卡

快訊／柯文哲發「泡水車慰助金」

郭台銘選戰表態留一手！　他喊話「500萬劑BNT的恩情」威力強大

才被徐巧芯告　杜承哲開嗆酸民

柯文哲決定高虹安住院　美女醫：有可能犯法

高虹安「小金庫」連環爆　蔡壁如：這些助理是跟她有什麼深仇大恨？

LIVE／涉詐助理費？　高虹安親上火線回應「13頁密帳」

更多熱門

相關新聞

王世堅支持徐巧芯提告！嗆網軍窩囊廢

王世堅支持徐巧芯提告！嗆網軍窩囊廢

國民黨台北市議員徐巧芯日前向側翼粉專提告，後來臉書帳號遭到檢舉，因而停用6天。對此，民進黨台北市議員王世堅表示，支持徐巧芯提告，將真相查得水落石出，並批評網軍「一群窩囊廢」，希望透過司法還給陳時中、競總一個公告。

側翼群組爆出現「民進黨候選人」！

側翼群組爆出現「民進黨候選人」！

才被徐巧芯告　杜承哲開嗆酸民

才被徐巧芯告　杜承哲開嗆酸民

徐巧芯臉書遭禁言6天　陳時中：她不用一直演戲了

徐巧芯臉書遭禁言6天　陳時中：她不用一直演戲了

即／徐巧芯遭檢舉！臉書禁言6天

即／徐巧芯遭檢舉！臉書禁言6天

關鍵字：

2022九合一大讚2022台北市議員徐巧芯側翼

讀者迴響

熱門新聞

發現網路被鄰居偷用怒改密碼　他收到紙條秒後悔

女兒狂買網購　父親崩潰一刀殺了她

3車警政署前飆速！翻覆1死1傷　屁孩嗆警遭開3槍中彈

50歲男叼菸跑42km完賽　歷年成績曝

艾成離世3月…王瞳淚求留血脈！一見流血「摸肚痛哭」

5+n上路！戶外口罩鬆綁1條件達標

台北宮廟6爆乳仙女禮生！驚見「大咖情色教主」現身

黑幫屁孩「行政院前叫囂」！毆推記者還嗆警

台中「疊疊樂」工地引發朝聖　營建老董親曝建造內幕

拿「20元幣」買滷味被拒收　他傻眼

美妝YTR老公涉洗錢案！驚人身分曝光

卵巢癌「5種人最容易得」！醫嘆：發現都已三四期　原因曝

郭董喊「全捐」　改變台大癌醫命運

新娘忙炸！丁寧婚禮大爆桌「170桌」　附近4家餐廳全包

孫翻舊照驚見祖父拿著iPhone：時空穿越了

更多

最夯影音

更多
白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了
羅志祥妹朱碧石登台買冬瓜　嗆台下：我都比你們漂亮XD

羅志祥妹朱碧石登台買冬瓜　嗆台下：我都比你們漂亮XD

郭靜最後一次競技啦啦隊！　15年首個大型個唱寵粉合唱《心牆》

郭靜最後一次競技啦啦隊！　15年首個大型個唱寵粉合唱《心牆》

百人跨區力挺「最美里長」　24歲陳紫渝笑容電暈粉絲

百人跨區力挺「最美里長」　24歲陳紫渝笑容電暈粉絲

羽球卡住...男想丟鞋擊落　下秒光腳坐地損友笑翻！

羽球卡住...男想丟鞋擊落　下秒光腳坐地損友笑翻！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面