側翼群組爆出現「民進黨候選人」！　她反擊徐巧芯：太瞎

▲徐巧芯全面開戰親綠粉絲團。（圖／翻攝徐巧芯臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

台北市議員徐巧芯最近向親綠側翼全面開戰！日前她公布相關親綠社團的管理員名單，點名民進黨新北市議員候選人陳乃瑜、桃園市議員候選人黃瓊慧都上榜。對此，陳乃瑜今（13日）反擊徐巧芯，「我本來懶得理妳，但妳太瞎、太誇張了吧？」

陳乃瑜今天在臉書發文表示，一個LINE群組、一張婚宴合照，竟也可以拿來潑髒水，是想要帶什麼風向？她痛批，幫妳（徐巧芯）複習一下，「思想審查」是60年前那個令人們深惡痛絕的「白色恐怖」年代，箝制人民的手段，怎麼又被妳「威權復辟」了呢？還是妳希望我們教育下一代，「小心！巧芯就在你身邊」。

▲徐巧芯曝民進黨新北市議員候選人陳乃瑜出現在親綠社團。（圖／翻攝徐巧芯臉書）

陳乃瑜認為，徐巧芯刻意貼出的合照，不過只是一張參加婚宴的合照，直言「這是文革時代的紅衛兵再現嗎？」她更以電影 《流麻溝十五號》為例，表示當年多少人只是讀了一本書、或交了一個朋友、甚至只是參加學生會畫海報，就被抓去綠島，甚至連命都沒了。

陳乃瑜嗆聲徐巧芯，一位首都的市議員，要好好關心地方建設、監督市政，把本份做好，請不要忘記了，中華民國台灣沒有「不分區議員」，也不要忘卻了身為一位民眾「喉舌」的角色，相信支持妳的地方民眾，更想知道的是妳為地方做了什麼，而不是一天到晚開「地圖炮」，忘記民意代表到底要代表誰。