春節「離島機票11／22開賣」　澎、金、馬線供23.6餘萬個座位

▲春節離島航線機票即將開賣。（圖／記者劉亮亨攝）

記者李宜秦／台北報導

明（112）年春節有10天連假，交通部民用航空局今天宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供2,309架次，計236,308個座位數，並自11月22日下午6時起陸續開放訂位，旅客應於統一訂位時間所訂之機位應於訂位日起(含訂位當日)3日內完成開票。

明年春節假期自112年1月20日(週五)至1月29日(週日，初八)有10天假期，民航局規劃112年1月19日(週四)起至1月30日(週一)為航空疏運期，共計12天。

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民航局指出，春節假期仍以航空旅運需求較大的澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已規劃加開班機及放大機型因應需求，並統一納入訂位管制。

在各航線運能提供方面，澎湖航線1,185架次，計117,576個座位數；金門航線908架次，計103,828個座位數；馬祖航線216架次，計14,904個座位數；三離島航線(不含澎湖-金門航線)共計提供2,309架次，計236,308個座位數，後續亦將視訂位狀況規劃第二波加班機。

為利旅客規劃行程，澎湖、金門及馬祖管制航線航班將分別於11月22日(週二)、23日(週三)及24日(週四)下午6時到8時開放受理旅客電話訂位及網路訂位購票。民眾透過航空公司網站購買離島返本島機票亦可免除5%營業稅。

民航局提醒，此次春節假期，於尖峰時段112年1月19日至1月24日臺灣出發往離島方向，以及112年1月23日至1月30日離島出發回臺灣方向之機票，均會加註「限當日當班次有效」及「逾期作廢」之使用限制，俾使有限之空運資源獲得更有效之利用。

退票期限規定亦為「最遲於航班起飛前辦理退票」，如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。