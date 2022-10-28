元旦3天連假！快手刀搶離島機票　3航線8.2萬座位下周一開賣

▲華信航空。（圖／華信航空）

記者李姿慧／台北報導

明(112)年元旦有3天連假，民航局今(28日)天宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供870架次，共8萬2688個座位數，下周一(10月31日)上午9時起開放訂位。

明年元旦連假自111年12月31日(周六)至112年1月2日(周一)有3天連假，民航局規劃，12月30日(周五)至1月3日(周二)為航空疏運期，共計5天。澎湖、金門及馬祖等離島航線為元旦連假疏運重點，各航空公司均已規劃航班。

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其中澎湖航線將開454架次，提供42,182個座位數；金門航線規劃326架次、提供34,296個座位數；馬祖航線將飛90架次、提供6,210個座位數；上述3離島航線(不含澎湖-金門航線)共計提供870架次、82,688個座位數。民航局表示，已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。

民航局提醒，元旦連假於尖峰時段12月30日至1月1日台灣出發往離島方向，以及1月1日至1月3日離島出發回台灣方向機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」使用限制，使有限空運資源獲有效利用。旅客無法搭乘原訂航班，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票。