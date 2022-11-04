【廣編】iRent、和運租車開放春節預約　「送好康迎金兔」提早規劃用車好過年

▲iRent、和運租車同步開放2023年春節早鳥預約，方便民眾依自身移動需求提早規畫行程。

圖、文／和雲行動服務提供

和雲行動服務公司宣布即日起(11/1)「 iRent同站租還」、「和運租車門市」同步開放春節5日以上早鳥預約，並祭出多項超值優惠！

走春、拜年用車更彈性！iRent提供最即時、安心的便利移動服務

iRent提供春節期間單筆租車達3天以上，每日可獲得60分鐘平日汽車時數折抵券，單筆合約用車超過5天，再加碼送出一張60分鐘平假日汽車時數折抵券。想要在春節期間擁有更便利、安心的移動方式，可以即刻開啟iRent APP預約，即日起iRent已開放預訂春節5天以上用車。



春節早鳥和運門市汽車、貨車優惠方案同步開跑！

和運租車於11/1起同步推出門市汽車與貨車春節早鳥優惠，汽車開放預約5天 (含) 以上，於和運租車/和雲行動服務官方網站、電話或臨櫃的預訂門市租車，租滿5日享9折優惠，第6天起每日65折超低特惠，租期越長省越多！為保障過年期間客戶皆能安心出遊，連續租用5天 (含) 以上，可以８折享有安心服務加購優惠。此外，和運現正推出網路預約禮，凡透過網路預約春節期間３日以上用車，承租每日還可獲得200元租金折抵券，最多可獲得總價2,200元的網路預約禮。