屁孩競速害命！右臉粉碎性骨折爆頭亡　貧母慟：對方黑道怎求償

記者黃彥傑、黃資真／台北報導

台北市中正區忠孝東路一段地下道今(14日)凌晨傳出飆車追撞死亡事故，24歲駕駛王男無辜被波及，遭壓在車下當場死亡。下午4時許死者家屬前往台大醫院見最後一面，哀痛表示「對方是黑道，又未成年，要怎麼求償？」

▲死者家屬抵台大醫院認屍。（圖／記者黃彥傑攝）

王男母親與女友稍早抵達台大醫院來見死者最後一面，女友表示王男住宜蘭，昨天晚上北上來喝喜酒，自己下班傳訊時王男都沒有回覆，過沒多久才接到電話說出車禍；提到求償一事，媽媽悲憤回應：「對方是黑道，又未成年，要怎麼求償？要請律師嗎？我們又沒有錢請律師。」短短幾句話，道出對現況的無奈。

▲屁孩飆車競速不慎追撞前方自小客車，無辜駕駛頭顱骨折亡。（圖／記者游宗樺攝）

回顧整起事發經過，14日凌晨4時許，李男(22歲)與江男(16歲)分開2車在忠孝東路上競逐，李男超車時卻不慎追撞前方自小客，導致前車駕駛王男飛出被壓在車下。據了解，王男右臉部半邊粉碎性骨折、頭顱開放性骨折，送醫急救仍不治身亡。

警方到場時，李男態度囂張，不斷對警嗆聲，還伸手推警，見到警方拔槍仍毫無畏懼，反而張開雙臂持續叫囂，態度極其惡劣，甚至意圖襲警。警方對空鳴槍嚇阻無果，果斷朝李男大腿連開2槍，順利將其壓制。

且其他同夥在行政院、警政署前大剌剌遊走、對路人嗆聲，甚至還出手毆打現場記者，怒嗆「你拍什麼東西啦！你再拍阿！」行徑十分囂張。