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中和民宅藏毒品分裝工廠　查獲毒咖啡上萬包市價700萬

記者陳以昇／新北報導

新北市中和警分局在執行巡邏時，在巷內見一名男子抱著一只紙箱，看到員警突將紙箱丟下朝反方向快跑，員警覺得有異，騎機車追趕將他攔下，發現紙箱內竟藏1578包毒咖啡，警方在現場埋伏，不到3小時再逮捕另一名男子，起獲毒咖啡包，並循線破獲毒品分裝廠，逮捕3人，起獲K他命、1萬多包毒咖啡及分裝工具，訊後將5人依毒品罪移送。

▲▼警方逮捕搬運毒咖啡包犯嫌，循線破獲毒咖啡包分裝工廠 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲警方逮捕搬運毒咖啡包犯嫌 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

警方表示，12日下午5時許，中和派出所員警林育新在廣福路56巷2弄內，見18歲楊男抱著一只紙箱，看到員警立即丟棄手中紙箱往反方向快跑，林員騎機車在後追趕將他壓制逮捕，竟在他丟棄紙箱內查獲1578包毒咖啡包。

▲▼警方逮捕搬運毒咖啡包犯嫌，循線破獲毒咖啡包分裝工廠 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方逮捕楊男後，根據他的供詞在現場埋伏，發現另一名19歲廖男拿著一大包垃圾袋要丟進垃圾車，經盤查又起獲大量毒咖啡包，警方懷疑販毒集團擔心東窗事發，選擇丟棄銷毀證物。

警方晚間8時許，循線在附近的水源路34巷一處民宅內，查獲毒品咖啡包分裝工廠，現場逮捕3名犯嫌，並起獲15包毒品K他命，毒咖啡包1萬2826包及分裝工具，查獲的上萬包毒咖啡市價近700萬元，訊後依毒品罪移送新北地檢署偵辦。

▼警方循線破獲毒咖啡包分裝工廠 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

▲▼警方逮捕搬運毒咖啡包犯嫌，循線破獲毒咖啡包分裝工廠 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼警方逮捕搬運毒咖啡包犯嫌，循線破獲毒咖啡包分裝工廠 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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