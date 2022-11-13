直搗藍票倉桃園龍潭　蔡英文：鄭運鵬張善政拉鋸「非常激烈」

▲蔡英文前往桃園輔選。（圖／民進黨提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

身兼民進黨主席的總統蔡英文13日赴桃園市龍潭區龍元宮出席龍潭區客家後援會成立大會，她說，距離投票只剩下13天，最後不到兩個禮拜，這次選舉桃園是全國激戰區，差距真的很小，民進黨候選人鄭運鵬跟對手是「非常激烈的拉鋸戰」，就差大家多拉幾票，桃園、龍潭，未來要大發展、大投資，就靠大家手中這一票，拜託大家，一定要全力催票、用力拉票，並且集中選票，讓鄭運鵬當選，讓桃園繼續進步。

蔡英文今天上午前往被視為藍營鐵票區的桃園龍潭，為鄭運鵬輔選助講。對於鄭運鵬與國民黨對手張善政的選情，她說，桃園是全國激戰區，非常激烈的拉鋸戰，就差大家多拉幾票。

蔡英文也說，她看到桃園的產業界，在地方掛了20面看板，要歡迎台積電來桃園設廠，要謝謝桃園市長鄭文燦、鄭運鵬一起促成，這就是地方產業界的心聲。她談及，投資台灣3大方案當中，投資桃園的就有3500百億，是全國各縣市的第一名，創造的就業機會，桃園也是全國第一名。

蔡英文表示，過去8年，鄭文燦跟中央一起努力，為桃園帶來了改變，要拜託大家，讓鄭運鵬接棒，中央地方一條心，繼續建設桃園，桃園是未來國家產業的重鎮、半導體產業的重鎮，這樣關鍵的產業，要交給可以信賴、有執行力、真正了解桃園的人來做，這個人就是鄭運鵬，讓鄭運鵬來拚，他會跟鄭文燦一樣，1天當3天用，帶領桃園全力衝刺，讓產業的投資，不用等很多年，而是每一年都有進度，讓成功，就在這幾年。