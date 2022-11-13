音樂會唱陳水扁「這首」競選歌　他預言：陳時中勝選不遠了

▲擔任競總主委的前副總統陳建仁現身音樂會力挺。（圖／翻攝自YouTube／陳時中）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選舉倒數13天，民進黨台北市長候選人陳時中13日晚間出席「唱咱的歌，行咱的路」音樂會，擔任競總主委的前副總統陳建仁致詞時表示，「勝選的時間不遠了」，但要用謙卑的心對待高傲的心，陳時中是與人為善的領導人，將成為台北市政團隊最好的領導者，要用仁愛戰勝仇恨，用光明戰勝黑暗，用團結戰勝撕裂，要用希望讓失望的人有更多美好的未來。

陳時中競選總部今天晚間在台北國際會議中心舉行「唱咱的歌，行咱的路」音樂會，經過3天宣傳時間，今有約2千人到場力挺，包括身兼黨主席的總統蔡英文、前副總統陳建仁均與會，演出陣容包括近期為陳時中作曲的台語金曲歌王王俊傑、知名樂手陳明章、董事長樂團、台語金曲歌后詹雅雯、滅火器樂團，陳時中的妻子孫婉玲也擔任「神秘嘉賓」，將親自演奏大提琴並致詞力挺丈夫。

▲歌手王俊傑。（圖／翻攝自YouTube／陳時中）

▲歌手陳明章。（圖／翻攝自YouTube／陳時中）

陳明章今晚演唱前總統陳水扁2000年競選歌曲「幸福進行曲」，當唱到「你講你要唱這首歌，幸福進行曲，這是咱作陣寫的一首歌，溫暖的家庭，美麗的田園，新的世紀，咱永遠作陣行」等歌詞時，全場支持者紛紛開口大合唱，場面相當溫馨；此外，陳明章演唱今年為陳時中創作的歌曲「有希望的都市」時，也引導支持者一起加入朗誦「有你，有我，有時，有心」歌詞。

陳建仁致詞表示，台北過去遲滯很久，需要有個改變，但是過程中遭遇很多仇恨，而陳時中說，要用光明戰勝黑暗，用團結戰勝撕裂，要讓市民知道，陳時中團隊是個為台灣、台北帶來美好的團隊。他談及，這段時間很多人用謾罵抹黑對待台灣的防疫成績，台灣的防疫成績是世界典範，卻有人天天要抹黑，陳時中擔任指揮官帶領無名英雄們打贏防疫的戰爭，在台灣悲傷、恐懼的時候，就是陳時中帶來喜樂、安心，「是誰不眠不休帶領台灣度過疫情最艱難的時候？就是那個有心、有時的人對不對？」引發支持者鼓掌歡呼。

▲台北市長候選人陳時中。（圖／翻攝自YouTube／陳時中）

▲陳時中競選總部在台北國際會議中心舉行「唱咱的歌行咱的路」音樂會。（圖／翻攝自YouTube／陳時中）