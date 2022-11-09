他自煮咖啡「靠好市多1物」1年激省18萬　真相神展開！5千人看傻

▲原PO浮誇精算直呼， 自煮咖啡再裝到環保杯裡，一年可省18萬。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

「很快我就可以買保時捷了！」一名男網友透露，平時自煮咖啡非常省錢，但若用「星巴克環保杯」來裝，價值彷彿瞬間提升，他甚至還精算一番，「一天5杯就可以省500元，一年省18萬」，最後更自嘲存到錢就要買保時捷。文章引發千人炸鍋討論，原來「這是一個可致富的杯子！」

一名男網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，現在習慣自己煮咖啡，省了不少錢，「和超商比，一杯就省了30-40元」，結果某天他逛好市多時，看見架上有一款星巴克環保杯，當下原PO猛然驚呼，「我想，為什麼不跟星巴克比？一杯可以省100元！」

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對此，原PO腦筋動得快笑稱，「用這個星巴克杯子喝咖啡，一天5杯就可以省500元，一年省18萬，很快我就可以買破許（保時捷，Porsche）了！」

文章曝光後，引來5千多名網友歪樓一片，「我家裡有這麼多星巴克杯子，快幫我查一下富比士名單有沒有我？」「天啊，這什麼致富的杯子，真是太晚知道了，決定等一下不搭捷運用走的去好市多，省下的計程車費就可以拿來買這組了」、「我都喝公司免錢的，所以5年後可以買無人小島？什麼鬼邏輯」、「所以自己泡咖啡20年，可以買一台保時捷嗎」、「再省幾年，連勞力士都有了」。原PO則笑回，「致富的秘訣被你發現了！」

也有一派網友秒認同，「講得有道理啊，其實自己煮咖啡真的可以省下不少錢，三不五時喝杯星巴克，雖然療癒有人幫你煮咖啡，但瘦了荷包」、「您的思考邏輯跟我一樣，我終於找到同類了，我以為沒人懂我」、「這個想法很正向」、「還是老話一句！不買咖啡爆炸省」。

不過也有網友認為，「如果沒買這個杯子...那不是省更多」、「我自己泡咖啡10年了，連進口車都買不起」、「您想過喝白開水，現在已經開破許（保時捷）了嗎」、「漲價的速度，比你省下來的快多了」、「價值不等於價格，價格不等於價值」。

▼網友看傻眼了。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

