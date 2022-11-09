BMW女好市多「拔槍借用」　特斯拉車主遠端反擊！擊退畫面超有戲

記者黃宥寧／台北報導

又見「拔槍俠」！特斯拉車主郭先生日前前往好市多購物，將愛車停放停車場充電，逛到一半，手機APP突然跳出「充電中斷」通知，他打開「即時哨兵影像」發現隔壁BMW i3女駕駛正在鬼鬼祟祟偷拔其充電槍，幫自己愛車充電，讓他立刻用一招反制，擊退沒水準女駕駛，畫面曝光後，特斯拉車友也虧說「少用一個新功能」。

▲特斯拉車主郭先生到內湖好市多，將愛車放在停車場充電，充電槍卻遭隔壁BMW女車主拔走替自己愛車充電。（圖／郭先生提供）

郭先生說日前前往內湖好市多買東西，逛到一半手機APP傳來「充電中斷」訊息，他打開手機APP現場鏡頭，見到2名大媽鬼鬼祟祟，其中1名女子更直接若無其事拔走他的充電槍，立刻插入自己的愛車充電，讓他直呼，開電動車1年半，首次遇到這種沒水準的人。

同時他接著分享，車輛軟體已更新，只要透過手機開啟Tesla App，就可以觀看「哨兵即時影像」從手機即時監看車外鏡頭畫面，因此他看到沒水準行徑時，立刻用手機遠端遙控按喇叭、閃燈，拔槍俠女駕駛一看到後，嚇壞立刻縮手，將充電槍插回郭先生的車輛。

郭先生將被拔槍影片放上特斯拉社團後，也引起車友一陣討論，有車友說「是我的馬上報警，衝回去拔他的充電樁插回我車上」、更有車主笑說「你應該要開麥克風遠端出聲」。

對此，郭先生接受《東森新媒體ETtoday》訪問，他說看到被拔掉充電槍，先是手機遠端遙控按喇叭及閃燈，本來想用麥克風，但擔心嚇到對方，看到對方還是有將充電槍插回，因此作罷。

特斯拉在10月時，軟體更新推送「哨兵模式即時影像」功能，讓車主透過Tesla App，遠端查看車輛四周即時影像影像，並且可以點擊麥克風對外廣播。