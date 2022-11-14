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社會 社會焦點 保障人權

打方向燈秒吃無敵星星　小客車7秒鬼切險被大貨車撞上

記者黃翊婷／綜合報導

一名駕駛12日分享一段驚險影片，當日晚間7時許行經高速公路時，前方一輛白色小客車的駕駛一打方向燈就想切換車道，結果差點被後方的大貨車撞上，7秒鬼切的過程全被行車記錄器拍下，引發網友熱議。

吃到無敵星星，高速公路7秒鬼切。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲前方的白色小客車突然變換車道。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同。）

影片中，一輛白色小客車行駛在高速公路上，駕駛準備切換至外側車道，似乎是要下交流道，但他打完方向燈就馬上轉換車道，完全無視後方的大貨車，幸好大貨車速度不快，才沒有撞上，他發現之後也馬上切換回原來的車道。

吃到無敵星星，高速公路7秒鬼切。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▼▲駕駛發現後方的大貨車，馬上切回原車道。

吃到無敵星星，高速公路7秒鬼切。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

這驚險的「7秒鬼切」畫面全被後方駕駛的行車記錄器拍下，原PO還將影片上傳至臉書「爆料公社」並表示，「開車要小心啊！注意三寶出現了！」

吃到無敵星星，高速公路7秒鬼切。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲網友們覺得駕駛的行為很危險。

影片公開之後掀起網友熱議，大多數人都覺得白車駕駛的行為太危險，「以為打了方向燈就像瑪利歐吃了星星無敵」、「開車是這樣開的嗎？根本是找死，不要命」、「哪有要切換車道還先減速的？然後方向燈打了就轉」、「開車上路自己要去哪裡都不知道，錯過交流道還想硬切，不就還好大貨車速度不快，不然想去的地方，只能下輩子再去了」。

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