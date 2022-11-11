控虱目魚肚粥臭酸害食物中毒　他自拍搭救護車！1疑點風向秒變

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友昨日（10日）上網PO文抱怨，外送點了一碗虱目魚肚粥，沒想到卻是臭酸的，害他吃到食物中毒，坐救護車到醫院挨了兩針，店家卻坐視不管。接著，受到指控的店家親自現身留言公開真相，結果風向整個大逆轉，網友們也紛紛留言力挺店家，認為如果真的是食物中毒，根本不可能在2分鐘之內發作。

▲原PO指控店家的虱目魚肚粥臭酸，害他吃到食物中毒。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同。）

原PO在臉書「爆料公社」的文章中提到，10日透過外送平台點了一碗虱目魚肚粥，吃了幾口卻出現身體不適的狀況，到醫院檢查發現是食物中毒，店家卻連一句對不起或抱歉都沒有說，「臭酸掉的食物不承認沒關係，我明天請衛生局的人員去稽查。」

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▲店家留言回應，但該篇文章隨後就被原PO刪除了。

然而，文章公開之後，店家很快便出面回應，並於原PO的文章底下留言還原當天的事發過程。店家提到，原PO將虱目魚肚粥拿回來說餐點臭酸，要求他們吃看看，「想問各位，現在疫情那麼嚴重，誰會去吃別人吃過的食物？當下他一直說我們不處理，強迫我們要吃，老闆娘也說好她吃，因為我們平常自己都有在吃，確定魚沒有壞」。

店家接著說，店裡使用的魚都是當天宅配冷凍車送來的，當時有很多客人在場，其中一名客人自願幫忙試吃「被認為有問題的魚」，確定魚沒有問題之後，當下也明確告知原PO，如果有疑慮，現場可以馬上再煮一次給他看，結果原PO很生氣丟下一句「現在就是不處理是吧」，然後人就走了，他們實在不明白所謂的「不處理」到底是什麼意思。

▼▲原PO再次發表文章控訴店家不道歉，還附上自拍搭救護車的影片。

其他網友看完原PO的文章和店家的回應，大多都選擇力挺店家。原PO則馬上把第一篇文章刪除，隨後又PO文表示，「店家不想道歉就算了，還有臉皮在底下留言，呵呵。既然店家不想和解那就不用了，坐救護車到醫院總共挨了兩針，一針抽血、一針止痛消炎，接著看下去吧！」

不過，網友們看完原PO的第二篇文章，仍選擇力挺店家，並紛紛留言提出質疑，「晚上11點58分吃，凌晨0點發文食物中毒，真是太神奇了」、「自己的前一篇（文章）店家已回應，還自己刪文，是在糾結啥」、「消炎止痛？食物中毒打的會是抗生素，再來不管是急性腸胃炎還是食物中毒，都是食用餐飲後1至2小時或48小時內才會發作，2分鐘（發作）是被下毒吧」。

▼網友留言質疑，如果是食物中毒，不可能吃下去2分鐘就發作。