拔牙舌頭遭鑽洞「棉花棒頭可插到底」　醫辯：破皮而已

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友聲稱遇到無醫德的醫師，拔牙時竟然在舌頭下方鑽出一個洞，事後沒有開藥膏，痛到喝水都快哭了，醫師卻說「只是破皮而已」，讓人完全無法接受。網友看完照片和影片，也紛紛留言表示誇張，「像這種可以提告了，正常是要縫合才不會細菌感染」、「我舌下一點點破洞就痛到沒辦法吃東西了，這個也太誇張了吧」。

▲原PO聲稱拔牙時被醫師在舌頭下方鑽出一個洞。注意，以下圖片可能會造成觀看者不適。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同。）

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原PO在臉書「爆料公社」的文章中提到，遇到無醫德的醫師也是醉了，在拔牙過程中要先破壞假牙，沒想到醫師不小心手滑，直接在舌下鑽出一個大洞，事後也沒有開藥膏，等到麻醉藥退了，自己才驚覺事態嚴重，「喝開水都痛到快哭了。」

原PO說，事後曾返回醫院找醫師，對方這才開了一瓶藥膏，「我憤怒指責他，『早上如果給我藥膏，我就不用再跑這一趟了』，醫生居然回我，『破皮而已』。傷口深到棉花棒頭都可以插到底了，是破皮而已嗎？懷疑人生。」

▼▲原PO痛到喝水都快哭了。

文章公開之後，網友們看到原PO附上的照片和影片，紛紛留言表示誇張，「快去醫院檢查，傷口這樣很危險吧」、「像這種可以提告了，正常是要縫合才不會細菌感染」、「我舌下一點點破洞就痛到沒辦法吃東西了，這個也太誇張了吧」、「我也破過這個地方，這位置要自己長好很慢，因為舌頭一動就會把破洞拉開」。

還有熱心網友提醒原PO趕快做好3步驟維護自己的權益，首先是與醫師商談賠償事宜，保留好相關證據；第二，如果醫師不承認疏失，請直接向牙醫師公會申訴，公會會派人協助調解；第三，若醫師願意賠償，而且醫師有保醫糾險的話，會有保險公司人員來協商賠償事宜。