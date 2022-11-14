桃園封關民調：鄭運鵬39.4％、張善政33.9％　藍綠差距擴大

▲賴香伶、張善政、鄭運鵬。（合成圖／記者屠惠剛、張一中、黃國霖攝）

記者呂晏慈／台北報導

年底選戰進入最後倒數階段，中華亞太菁英交流協會14日公布最後一波的縣市首長候選人民意調查，國民黨桃園市長候選人張善政在桃園的佛系避戰策略，加上近期台積電、首都通雙政策利多加持，使得民進黨桃園市長候選人鄭運鵬領先朝明顯增加邁進，張鄭運鵬支持度39.4％，張善政獲得33.9％，桃園藍綠民調差距略有擴大跡象。

根據該協會民調，鄭運鵬獲得39.4％支持度、國民黨張善政33.9％、民眾黨候選人賴香伶4.4％、無黨籍候選人鄭寶清5.3％，鄭運鵬領先張善政的幅度明顯增加。相較該協會兩個月前（9月14日）發佈的民調，鄭、張兩人支持率雖然都有上升，但鄭運鵬上升10％、張善政卻僅上升5％，也一定程度反映出了兩人選戰策略在這兩個月中獲得選民青睞的差異性。

該協會指出，若是「一定會投票」的選民支持度，鄭運鵬則有43.2％、也高於張善政的35.8％，且相較於上次民調更大幅成長9％，除了顯示鄭運鵬的選票黏著度仍高於張善政外，也看到綠營基本盤的明顯歸隊，但在「看好度」部分，仍然是以張善政的37％領先鄭運鵬的32.9％，或許還是反映出選民對於長期以來藍軍在桃園市優勢的刻板印象。

在議題層次，該協會表示，日前張善政擔任涉及詐騙、賣假藥統派小黨顧問的爭議，有高達44.8％認為不適當、只有1.8％認為適當，顯示張善政此種不切割、不辭退的佛系避戰策略，恐傷害其選情；相反地，對於鄭運鵬和民進黨北北基市長共同推出「北北基桃」通勤月票1200元政見，則有49.2％的桃園市民表達支持，不支持者只有20.4％；而對於鄭文燦、鄭運鵬爭取台積電到桃園龍潭設廠的表現，更是有56.2％的桃園市民表示滿意。

最後，在現任市長滿意度上，桃園市長鄭文燦還是維持在75.3％的高點，不滿意度只有17％。協會指出，雖然國民黨想複製2018年的高雄勝選模式，用唱衰的方式打擊桃園人的光榮感、幸福感，但從鄭運鵬的支持度、鄭文燦的滿意度來看，似乎並沒有發酵，在選舉最後的白熱化階段，本周六國民黨在桃園舉辦北北基桃竹苗聯合造勢，高雄市前市長韓國瑜是否站台，對選情是否加分，有待觀察，而張善政之前力挺民眾黨新竹市長候選人高虹安，本周六又該如何與國民黨新竹市長候選人林耕仁同台互動，也是另一個關注焦點。

本次民調訪問係於2022年11月11日至11月12日進行訪問。此次成功訪問1000位20歲以上有投票權的桃園民眾，以桃園住宅電話為母體，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3.24%。本次調查抽樣方法係採分層比例隨機抽樣法。以中華電信住宅電話用戶為抽樣母體，依據比例樣本配置法分配各縣市樣本數，採分層比例隨機抽樣法選取住宅電話樣本。同時為了使原始未登錄的電話號碼也有機會被抽出，將同時採後一碼隨機的方式抽取電話樣本，並依據內政部戶政司人口資料庫公佈之台灣地區2022年1月份人口統計資料，針對戶籍、年齡與性別進行統計加權處理。

▼中華亞太菁英交流協會公布縣市首長候選人民意調查。（圖／中華亞太菁英交流協會提供，下圖同）