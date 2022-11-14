《自由》民調陳時中34.80%奪第一　再搶下投柯選民36.64%選票

▲民進黨台北市長候選人陳時中。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

九合一大選倒數12天，台北市長選戰備受關注。《自由時報》最新民調顯示，民進黨台北市長候選人陳時中以34.80%支持度奪得第一，國民黨的蔣萬安則以28.71%落後6.09個百分點，兩人差距較上回微幅縮小，而無黨籍的黃珊珊則為23.45%。值得注意的是，上回大選投給台北市長柯文哲的選民，這次有36.64%投給陳時中，35.88％要投黃珊珊，獎萬安則拿到21.24%。

根據《自由時報》調查，陳時中支持度從九月的30.13％成長到34.8％，但蔣萬安也從22.92％提升到28.71％，黃珊珊則由20.52％增至23.45％，而之前還未決定投誰的選民，面對大選接近，也從26.42％下降至12.01％。

從交叉分析發現，藍綠支持者歸隊，陳時中與蔣萬安都拿下各自陣營支持者高達9成的選票，分別為90.11%與92.21%，而黃珊珊的部分，民眾黨支持者也有提升，從72.45％至72.46％

另外，上次投給柯文哲的選民，35.88％要投黃珊珊，36.64%投陳時中，另蔣萬安獲21.24％，相較上次增加8.55個百分點，為幅度最多者。

該調查是自由時報民意調查中心於11月8日至11日晚間進行，成功訪問台北市1067位20歲以上民眾，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3個百分點內。調查是以台北市住宅電話為母體作尾數一位隨機抽樣，並對受訪者性別與年齡加權。