高虹安作帳欄目3字露餡　吹哨者控：詐領助理費關鍵證據

▲本刊調查，高虹安辦公室並非每個助理都須上繳助理費差額及加班費，她的公費助理男友李忠庭在內帳中就沒有「應退款」的紀錄。



圖文／鏡週刊

民眾黨立委高虹安遭控詐領助理費案延燒，本刊取得吹哨者提供、共13頁的薪資內帳明細發現，高虹安不只涉嫌詐領助理加班費，就連助理本薪也疑似低薪高報並要求繳回至公積金。內帳中除了「表定薪資（表帳）」「勞健保保費」等明細外，最詭異的是「應退款」欄目，吹哨者更以此指控，這正是高虹安詐領助理費的關鍵證據。

本刊檢視這份13頁的薪資內帳發現，作帳堪稱詳細，不但明確記下每名助理每月的「表定薪資（表帳）」「實際入帳」「勞健保保費」「上個月加班費入帳金額」「獎金」等明細，令人訝異的是，帳目還出現詭異的「實際薪資」「實應領薪資」「應退款」等欄目，疑似以此計算每個助理當月應「退回」多少錢上繳至公積金。

仔細檢視這些欄目的金額可以發現，內帳計算的邏輯是，先算出每名助理「表定薪資（表帳）」與「實際薪資」的差額，接著重新換算該助理的勞健保實際保費並予以扣除後，加上上個月的加班費，得出每位助理每月「應退款」的金額，若該助理當月有核定獎金，也會在「應退款」項目中扣除，換言之，每一筆應退款的金額，都是由助理的每月薪資差額及加班費所組成。

▼本刊取得吹哨者提供的3月薪資內帳，「應退款」欄目明確寫上來源是加班費或本薪扣除因低薪高報而溢繳的保費。



巧合的是，本刊交叉比對薪資內帳與公積金帳本發現，共有23筆「應退款」金額與公積金的入帳（或入金）數額完全吻合，這也是吹哨者據此指控高虹安涉嫌詐領助理費的關鍵證據。

此外，本刊調查，並非每位助理的薪資或加班費都會被要求退款、上繳，僅有特定幾名助理疑被當作人頭，需將每月入帳的加班費全額退款上繳至公積金，其他人則可以免除，如高虹安的公費助理男友李忠庭。

檢視內帳發現，他在帳冊記錄的11個月內，幾乎每月都領有9千至1萬8千餘元不等的加班費，但在「應退款」項目卻都掛零，相較於其他助理必須將薪資差額及加班費退款上繳公積金，李可說是「領好領滿」還不必上繳。



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