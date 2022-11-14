高虹安深夜536字曝心聲　對郭台銘「感激又抱歉」：銘記一輩子

記者黃翊婷／綜合報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安遭質疑與鴻海集團創辦人郭台銘同框的競選影片是合成的，掀起各界議論。郭台銘13日在臉書給出兩大回應力挺，高虹安除了在文章下方留言致謝，還在同日深夜於自己的臉書PO文表示，「郭董事長在健康慈善事業繁忙之際，還要抽空發文來澄清這場無妄之災，虹安是既感激又感到抱歉。」

▲高虹安與郭台銘合拍政見影片。（圖／高虹安競選辦公室提供）

高虹安近日風波不斷，先是因為助理費掀起爭議，日前釋出與郭台銘同框的競選影片，沒想到又被指控影片是合成的，掀起各界熱議。對此，郭台銘13日在臉書PO文力挺，強調新竹需要有一位「理解科技趨勢的人來帶」；高虹安也在該則文章下方留言致謝，表示自己在巨人的肩膀上能看得更遠，「我覺得我人生中最幸運的事情就是能在郭董事長旁邊學習」。

▲高虹安13日深夜PO文感謝郭台銘。（圖／翻攝自Facebook／高虹安，下同。）

接著，高虹安13日深夜又在個人臉書發表一篇536字的文章感謝郭台銘，「謝謝郭台銘董事長，您的心意我收到了！」她表示，近日發布的郭台銘授權露臉廣告，精心挑選新竹市民最關心的下一代教養問題，推出「0到6歲市府養」政策，延續郭在國家治理上的遠見，沒想到兩位對手竟質疑廣告沒有得到授權，還在媒體採訪時大肆批評，令人感到很無奈，「以至於郭董事長在健康慈善事業繁忙之際，還要抽空發文來澄清這場無妄之災，虹安是既感激又感到抱歉」。

高虹安強調，選舉就是明槍暗箭無數，她坦然接受，但雪中送炭的溫暖，足以讓人銘記一輩子，「謝謝郭董事長為我仗義出聲，我會將它化為動力，實現我們共同的理念」。

文末，高虹安也不忘提到「0到6歲市府養」政策，她表示，這項政策可以從新竹開始實現，雖然有人認為這是昂貴的政見，但她覺得這是「今天不做明天就會後悔的事」，如果中央政府和地方政府都有遠見而且盡忠職守，根本不用擔心解決不了少子化的國安危機，「選舉應該帶給人民希望與安心感，而不是造謠抹黑讓市民對政治失望。我相信我們的信念是對的，也請大家給我力量。」

▼高虹安臉書全文。