柯文哲決定高虹安住院　美女醫嗆：可憐！有可能犯法

記者崔子柔／綜合報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安風波不斷，日前因「身心俱疲」入院打點滴，民眾黨主席柯文哲昨日表示，高虹安住院是他決定的。美女醫師、台灣基進台北市港湖區市議員候選人吳欣岱則說，柯文哲這樣講真的有可能犯法。

針對衛生福利部長薛瑞元質疑高虹安濫用醫療資源，柯文哲昨日受訪時表示，「其實高虹安當時去住院是我決定的，我看她當時的狀況，醫療上有很多考量」，「他（薛瑞元）是婦產科，我是急重症外科，所以大家應該相信我當時的判斷」。

吳欣岱則發文指出，她是有開刀的急重症外科醫師，以她的經驗來看，「只住一天就出院的情況，基本上都不太需要住院」，但重點不在於高虹安需不需要住院，而是「柯文哲這樣講真的有可能犯法」。

▲台灣基進台北市港湖區市議員候選人吳欣岱。（圖／翻攝吳欣岱臉書）



吳欣岱表示，醫療法第8之2條規定，醫師執業，應在所在地主管機關核准登記之醫療機構、長期照顧服務機構、精神復健機構或其他經中央主管機關認可之機構為之，而柯文哲要拿多年沒用的醫師身分說嘴，也要注意規範，「沒有在恩主公執業登記，不能說『住院是我決定的』」。

吳欣岱也說，他不認為婦產科醫師會比沒有門診、手術，只有加護病房經驗的醫師還不會判斷患者是否需要住院，「柯文哲在講不過別人想硬凹的時候，很愛拿自己的醫師身分或是智商出來壓人。但他的身分又跟高虹安一樣，還沒有厲害到能拿來壓人的地步，可憐啦～至少小心不要跟高虹安一樣犯法啦」。

▲柯文哲陪同高雄各候選人掃街。（圖／記者許宥孺翻攝）



不過民眾黨後續解釋，柯文哲所稱「高虹安住院是我決定」，原意柯文哲與高虹安見面後，以醫師經驗判高虹安有就醫需求，而高虹安在就診後，醫生也照專業判斷安排住院，高虹安遵照醫囑辦理住院，薛瑞元只憑媒體報導印象刻意扭曲，罔顧事實與人性。