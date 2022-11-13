「民主奧步黨名不虛傳」　朱立倫：號召5萬人監票讓選舉乾乾淨淨

▲朱立倫。（資料照／ETtoday攝影中心攝）

記者蘇晏男／台北報導

九合一大選倒數不到兩周，針對國民黨組近五萬名監票部隊，是否要防範民進黨耍奧步？國民黨主席朱立倫13日表示，「民主奧步黨」名不虛傳，所以這次號召將近五萬名志工來監票，「全民防奧步」，只有這樣才能讓這次選舉乾乾淨淨、清清白白。

朱立倫13日下午出席國民黨台北市長候選人蔣萬安客家後援會造勢大會時，被問國民黨組近五萬監票部隊，是不是要防範民進黨投票當天有奧步？朱說，民進黨真的不要再傷害台灣民主，「民主奧步黨」實在名不虛傳，那天舉辦活動竟還出現一個假訊息，說到場可以領一百元便當費，根本故意來騷擾，這類奧步太多。

朱立倫指出，選舉最後關鍵就是要靠催票、投票，還有就是監票，大家太擔心民進黨長期的不良紀錄，所以這次號召將近五萬名志工來監票，「全民防奧步」，只有這樣才能讓這次選舉乾乾淨淨、清清白白。

對於民進黨也喊「反奧步」，且說民眾蒐證、檢舉最高可獲得國家頒發最高一千萬元獎金，朱立倫表示歡迎，他說，民進黨真的能防奧步的話，「台灣就有進步啦」，但選舉到現在，民進黨就是各種抹黑、抹紅、造謠，如果他們不用奧步，現在來選舉，民進黨一定會慘敗。

朱立倫認為，民進黨最進執政不利讓民眾實在太不滿了，民進黨現在就是想要用奧步、意識形態，透過各種口後來號召選民，「我覺得這一次『嘸效』了」。