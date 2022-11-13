快訊／夫妻首同台！陳時中獻花擁抱孫琬玲：900多天從未謝謝妳

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選戰倒數13天，民進黨台北市長候選人陳時中晚間前往台北國際會議中心參加「唱咱的歌，行咱的路」音樂會，身兼民進黨主席的總統蔡英文將與會力挺。身為大提琴家的陳時中妻子孫琬玲擔任神秘嘉賓，首度現場演奏「台東調」、「信仰」兩首歌曲，隨後演奏「望春風」時更邀請全場大合唱，陳則當場獻上一束花並擁抱妻子，這也是陳參選以來兩人第一次公開同台。

▲孫琬玲今晚出席音樂會力挺丈夫陳時中。（圖／翻攝自YouTube／陳時中）

陳時中感性地說，「我剛剛在下面聽了這麼久，非常的感動，我也突然想到一個情況就是，900多天加上選舉100多天以來，我從來沒有謝謝過妳，謝謝妳對我的包容，對我的支持，我才有這個力量繼續往前走，謝謝妳」。隨即當眾擁抱太太，兩人臉貼臉。

▲陳時中上台獻花給妻子。（圖／記者呂晏慈攝）

▲孫琬玲今晚在音樂會演奏力挺丈夫陳時中。（圖／記者呂晏慈攝）

▲陳時中妻孫琬玲今晚演出3首歌曲。（圖／記者呂晏慈攝）

▲孫琬玲今天在音樂會登場演出大提琴。（圖／翻攝自YouTube／陳時中）

孫琬玲是國內知名大提琴家，自文化大學藝術研究所畢業後前往法國留學，1982年和陳時中步入禮堂，她不僅曾擔任台北交響樂團主席，還是台北愛樂交響樂團和台北市立交響樂團等大提琴首席，現在則投入音樂教學。

陳時中競選總部今天晚間在台北國際會議中心舉行「唱咱的歌，行咱的路」音樂會，現場約兩千人與會，包括身兼黨主席的總統蔡英文、前副總統陳建仁均出席，演出陣容包括近期為陳時中作曲的台語金曲歌王王俊傑、知名樂手陳明章、董事長樂團、台語金曲歌后詹雅雯、滅火器樂團，陳時中的妻子孫琬玲也擔任「神秘嘉賓」，親自演奏大提琴力挺丈夫。

▲民進黨台北市長候選人陳時中。（圖／翻攝自YouTube／陳時中）

▲擔任競總主委的陳建仁與會致詞。（圖／翻攝自YouTube／陳時中）