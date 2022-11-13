2男闖民宅獵殺寵物豬！當場「處決」滿地血　苦主怒：沒法律了嗎

記者林悅／台南報導

有網友在網路社群PO文指控，有人侵入他的住宅豬舍，強行捕殺從小飼養的寵物豬後，像是扛著戰利品一樣的凱旋而去，對於這種有如強盜般的行為，網友向市警白河分局報案，員警竟說這僅是普通竊案，令網友十分火大不平，白河分局偵查隊長吳俊諺表示，本案將依加重竊盜罪嫌偵偵辦。

▲網友在網路社群PO文指控，有人侵入他的住宅豬舍，強行捕殺從小飼養的寵物豬後，像是扛著戰利品一樣的凱旋而去，員警竟說這僅是普通竊案，令網友十分火大不平。（圖／翻攝自爆料公社，下同）

網友PO文指出：「天啊！這個社會怎麼了？這是我們從出生養到現在的寶貝，你們像強盜一樣光天化日帶刀帶部隊的進來追殺，還進去牠們的豬舍追趕，在我們家行刑處決搞得滿地鮮血......台灣沒有法律了嗎？」「今天請問員警，員警回覆這只是一般竊盜案件而已…，這種行刑式處決真的是一般竊盜案而已嗎？」

據了解，本案發生在11月8日，地點在台南市白河區，網友被獵殺的是自家養的2隻寵物豬，結果被兩名男子帶著狗追捕，甚至寵物豬已經跑回網友住宅豬舍了，對方仍私闖民宅追了進來，然後將豬仔當場殺死，而後像扛著戰利品一樣的「凱旋」而去，看在飼主的眼裡，要打獵是該去山上吧！怎會是跑到別人家裡，而且從小養到大的寵物豬，就這樣被侵門踏戶的捕殺了，還是在私人土地內，結果9日持監視器影像向白河分局報警後，警方表示這只能算是很普通的竊盜案，讓飼主無法接受。

白河分局偵查隊長吳俊諺指出，本案係有人追捕山豬，在獵狗引領下闖入被害人豬舍獵殺2隻寵物豬後離去，警方據報在2小時內掌握涉案人車輛，並傳喚涉案人到案說明，查扣相關物證，因涉案人有私闖民宅、破壞門窗等行為，警方將依加重竊盜罪嫌送辦。吳俊諺進一步說明指出，動物在刑法上屬「物品」，所以本案才會以加重竊盜罪嫌偵辦。

有網友質疑本案涉犯動保法部分，據了解將由台南市動保處認定。