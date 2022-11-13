「媽媽市長」競總成立！盧秀燕喊話：當心選舉奧步、假民調

記者游瓊華／台中報導

距離投票日倒數13天，積極尋求連任的台中市長盧秀燕今天舉辦競選總部成立大會，現場湧入逾2000人，市府一級主管幾乎全員到齊輔選。盧秀燕細數過去政績，喊出「台中NO.1」，演說中一連說出逾30次「媽媽」，也提到許多人認為她勝券在握，但她直言，當選9次，從未看過選風如此敗壞，要選民留意最後關頭會有奧步、抹黑、黑函、假民調、甚至製造各種事件，呼籲大家要意志堅定。

▲台中市長盧秀燕喊話選民：當心選舉奧步、假民調。（圖／記者游瓊華攝）



先前正副總統蔡英文、賴清德拿「媽媽市長」大作文章，盧秀燕今天「媽媽市長」上線，演說中不斷提到自己以媽媽角色面對市政，不偏頗、沒有黨政色彩、政策從小顧到大，提到超過30次「媽媽」一詞。

▲盧秀燕細數過去政績，也提到市民就是挺燕最大咖。（圖／記者游瓊華攝）



盧秀燕競總設立在台中大里，與上次參選時地點相近，意味著重回勝選之地。面對綠營狂打《天下雜誌》2022年的縣市長評比，盧秀燕「施政力」評比中是全台灣排名後段班、也是六都最後，猛攻盧在財政、交通事故、空氣品質、犯罪、治安，以及推廣城市特色、滿意指標都不如人。盧秀燕今天在競總成立大會上也反擊，在她任內台中獲得《YAHOO》評比為全台最宜居城市、《聯合報》評比最幸福城市以及《遠見雜誌》評比生活品質第一城市、《天下雜誌》列教育評比第一城市。

▲今天競選總部成立，現場湧入逾2000人，為盧秀燕加油打氣。（圖／記者游瓊華攝）

盧秀燕提到，要讓台中繼續被看見、有光榮感，未來四年要維持成為全台最好的城市，成為六都領頭羊，也高喊「台中NO.1」。對於外界認為她將打破魔咒，將成為第一位連任成功的台中市長，盧秀燕直言，選票還在市民手中，所以她會謙卑努力爭取，但選舉是競爭的，最後關頭恐會有奧步、抹黑、發黑函、謠言，對手也可能會製造各種事件，讓城市不安，或是假民調意圖影響選。

盧秀燕表示，台中的投票很有意義，不是只是支持她當選，也是讓台中走在正確道路上，透過選票把不好的淘汰掉、讓好的勝出，呼籲選民11月26日票投盧秀燕，一起守護台中。