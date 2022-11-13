高雄校園暴力！護專生被控吃學妹豆腐　樓梯間遭痛毆+下跪道歉

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一家護專驚傳校園暴力事件，一段畫面流出，兩名學生毆打另一名男同學，據了解疑似是被打的男同學「言語騷擾」女同學，結果挨揍。這所學校所屬的分局完全不知情，直到發現畫面後才跟學校了解，校方強調已經進行校安通報。

▲高雄一家護專傳出校園暴力，一名男同學被當沙包打 。（圖／翻攝黑色豪門企業）

這起事件發生的地點疑似是在通往頂樓的樓梯間，兩名男同學面對面，其中一人正在質問另一人，突然間站在旁邊、身穿白上衣黑長褲的男同學無預警加入戰局，對著被質問男同學就是一陣瘋狂揮拳猛攻，感覺就像是在打沙包，直到有人提醒在錄影才收手。

▲高雄一家護專傳出校園暴力，一名男同學被當沙包打 。（圖／翻攝黑色豪門企業）

影片當中還有被毆打的同學下跪鞠躬向另一名女同學道歉，整段影片長度約莫45秒鐘就結束。據了解，發生鬥毆的地方是在高雄市某一家護專，記者求證轄區警方，警方表示並不知情，直到毆打畫面在網路流傳之後才去詢問學校，校方表示已經完成校安通報。

而這起校園暴力案件的主因，警方初步了解雙方均為同校學生，日前因同儕間言語問題衍生衝突，至於所謂的言語問題，是被毆打的那一位疑似對女同學「言語騷擾造成」。