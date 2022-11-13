iPhone 15 Ultra外媒曝6大有感升級！　可能支援Apple Pencil　

▲頂規版 iPhone 15 Ultra傳將支援Apple Pencil。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者陳依旻／綜合報導

市場期待iPhone 15系列明年登場，市場傳出，頂規旗艦6.7吋三鏡頭機型將迎來史上最大變革，為了與過往Pro Max機型作出區隔，蘋果可能會將Pro Max改以命名iPhone 15 Ultra，外媒《Tom's Guide》也盤點iPhone 15 Ultra可能會有的六大亮點。

第一，更快的處理器

iPhone 15 Ultra預計會換上全新A17晶片，且將首度採台積電3奈米製程，運算效能與節省功耗，供電勢必比今年的A16更加提升；另外，在「GPU 圖像處理晶片」，有可能會增加一顆核心數，藉以和iPhone 15 Pro 作出區隔。

第二，換USB-C接口

根據歐盟提出的規定，到2024年底，USB-C將必須成為包括iPhone和AirPods在內的眾多消費電子設備的通用接口，外傳蘋果正在測試帶有USB-C接口的iPhone 15型號。若可行，意味著用戶將完全依賴無線充電保持電力，不過，如果耳機接口已從iPhone上消失，用戶還沒有藍芽耳機的，要自己準備好買一副。

第三，更耐用的機身

自iPhone 12 以來，iPhone 的設計一直保持不變，比如平坦邊緣、金屬框架，以及偶爾調整後置攝像頭陣列以容納更大的傳感器，但有傳言稱高端 iPhone 15可能會使用鈦合金作為新材料。

鈦金屬比iPhone 14 Pro Max使用的不銹鋼更耐用；新合金還可以使iPhone 15 Ultra比前身更輕，這對很多用戶來說將是理想的選擇。

第四，更強大的照相功能

今年市售的iPhone 14 Pro Max採3倍光學變焦拍攝，但iPhone 15 Pro、與iPhone 15 Ultra預計會升級成搭載潛望式鏡頭，有助於提升望遠拍攝能力。

第五，更大的儲存空間

iPhone 14型號入門級版本擁有128GB的​​存儲空間，iPhone 15 Ultra規格應該會高於其他手機的標準，《Tom's Guide》預估，至少有256GB。

第六，支援 Apple Pencil

說到三星Galaxy S23 Ultra，幾乎肯定會配備感應筆，三星將連續第二年提供該功能。相比之下，蘋果手機還沒有Apple Pencil，雖然iPhone 15 Ultra支援Apple Pencil還只是個傳聞，但如果有，肯定會讓iPhone 15Ultra 比 iPhone 14 Pro Max 有明顯的不同。