iPhone 15 Ultra外媒曝6大有感升級！　可能支援Apple Pencil　

▲頂規版 iPhone 15 Ultra傳將支援Apple Pencil。（示意圖／記者林敬旻攝）
記者陳依旻／綜合報導
市場期待iPhone 15系列明年登場，市場傳出，頂規旗艦6.7吋三鏡頭機型將迎來史上最大變革，為了與過往Pro Max機型作出區隔，蘋果可能會將Pro Max改以命名iPhone 15 Ultra，外媒《Tom's Guide》也盤點iPhone 15 Ultra可能會有的六大亮點。
第一，更快的處理器
iPhone 15 Ultra預計會換上全新A17晶片，且將首度採台積電3奈米製程，運算效能與節省功耗，供電勢必比今年的A16更加提升；另外，在「GPU 圖像處理晶片」，有可能會增加一顆核心數，藉以和iPhone 15 Pro 作出區隔。
第二，換USB-C接口
根據歐盟提出的規定，到2024年底，USB-C將必須成為包括iPhone和AirPods在內的眾多消費電子設備的通用接口，外傳蘋果正在測試帶有USB-C接口的iPhone 15型號。若可行，意味著用戶將完全依賴無線充電保持電力，不過，如果耳機接口已從iPhone上消失，用戶還沒有藍芽耳機的，要自己準備好買一副。
第三，更耐用的機身
自iPhone 12 以來，iPhone 的設計一直保持不變，比如平坦邊緣、金屬框架，以及偶爾調整後置攝像頭陣列以容納更大的傳感器，但有傳言稱高端 iPhone 15可能會使用鈦合金作為新材料。
鈦金屬比iPhone 14 Pro Max使用的不銹鋼更耐用；新合金還可以使iPhone 15 Ultra比前身更輕，這對很多用戶來說將是理想的選擇。
第四，更強大的照相功能
今年市售的iPhone 14 Pro Max採3倍光學變焦拍攝，但iPhone 15 Pro、與iPhone 15 Ultra預計會升級成搭載潛望式鏡頭，有助於提升望遠拍攝能力。
第五，更大的儲存空間
iPhone 14型號入門級版本擁有128GB的存儲空間，iPhone 15 Ultra規格應該會高於其他手機的標準，《Tom's Guide》預估，至少有256GB。
第六，支援 Apple Pencil
說到三星Galaxy S23 Ultra，幾乎肯定會配備感應筆，三星將連續第二年提供該功能。相比之下，蘋果手機還沒有Apple Pencil，雖然iPhone 15 Ultra支援Apple Pencil還只是個傳聞，但如果有，肯定會讓iPhone 15Ultra 比 iPhone 14 Pro Max 有明顯的不同。
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