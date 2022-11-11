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16款iPhone殘值縮水　蘋果最新舊換新價格出爐

▲蘋果舊換新價格出爐。（圖／取自蘋果官網）

▲蘋果舊換新價格出爐。（圖／取自蘋果官網）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果手機雖然相對保值，但隨著新機一代代出爐，舊機的價值也逐年下降，蘋果官方Trade In舊換新方案也會不斷更新舊機回收價格，而本月也有價格更變，共有16款舊iPhone回收價下降。

根據最新的價格表，僅有iPhone 13系列的iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max與iPhone XR的回收價格沒變，16款iPhone的價格縮水，縮水的價格從100元到2400元之間。

砍價最高的就是iPhone 12 Pro Max，原先回收價格為16500元，降低至14100元，而iPhone 12 Pro則從14000元降到12300，下降1700元。不過令人意外的是，甚至有機型的舊換新價格不減反增，iPhone 13價格從13300元，提升到14100元。

▲蘋果舊換新價格表。（圖／取自蘋果）

▲蘋果舊換新價格表。（圖／取自蘋果）

如果消費者選用舊換新方案，蘋果會在線上或店內提供現有裝置的估價，選擇適合你的新裝置，即可獲享折抵優惠。可以在線上進行折抵換購，並安排快遞公司上門取貨，也可以前往直營店現場折抵換購。

此外，若還不準備買新產品，可將現有的裝置進行折抵，會把與折抵價值相同的金額存進禮品卡，隨時都可以用來選購蘋果產品。

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