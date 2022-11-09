iPhone摺疊機長這樣！中國廠商拆解蘋果原廠零件做一支

▲iPhone V。（圖／取自科技美學）

記者陳俐穎／綜合報導

各家手機廠商都已經推出多款摺疊手機，唯一缺席的就是手機龍頭廠商蘋果，先前有許多訊息都傳出蘋果要推出摺疊手機，不過目前不知道要等多久。但中國科技團隊科技美學改造了一台全球唯一摺疊iPhone「iPhone V」。

這支iPhone V耗費了1年時間研發完成，這款折疊 iPhone V 採用 iPhone X 的原裝螢幕改裝而成，包括去除蓋板、除膠等步驟，但是花了五六個月時間，失敗了 36 塊螢幕，直到第37塊才完全成功。

轉軸部分，首先測試兩台三星 Galaxy Z Flip4，發現不符合需要，而後採用Motorola 的razr，其轉軸與螢幕分離，彎曲後是水滴形，十分適合。主機板部分，對組件進行了重新排列，還定制了專門的FPC柔性排線連接，反復建模、選材、3D打印、調整位置。

軟體部分，系統層面沒有違和感，但是很多App無法正常使用，團隊也對軟體也進行了改造，部分App可以分割螢幕、切換上下螢幕等。

改造後的 iPhone V 日常使用沒有什麼問題，但電池容量只有1100mAh，螢幕使用幾天后會有摺痕、氣泡等問題損壞，內部線路耐用性不足，只能保留單側喇叭等，看來 iPhone 摺疊機製造確實十分困難。