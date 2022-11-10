南投環保局1111光混節辦音樂會　分享環保工作成果還可抽iPhone

▲南投縣環保局將於11月11日「光棍節」舉辦環保音樂會。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

明天就是被稱為「光棍節」的11月11日，南投縣環保局特意挑選這一天舉辦「環保音樂會」，並邀請溫妮、Shawn尚融、紫羅蘭樂團等演藝團體表演，參與民眾只要自備環保餐具，不但可享有美食折扣優惠，現場還將舉辦抽獎活動，把iPhone手機、掃地機器人、switch等好禮抱回家。

縣府環保局長李易書說，今年已接近尾聲，該局決定用不同方式呈現空氣污染防治、水污染防治以及環保稽查等環保工作成果，因此以「1111不落單、一起環保不孤單」為題舉辦音樂會，與民眾同樂。

李易書指出，會場除設立宣導攤位，也安排小丑特技氣球、闖關遊戲等活動，通過者將獲贈送環保餐具，憑著環保餐具到攤位消費即可享有美食折扣優惠；喜裂克文化藝術團負責開場表演，還有紫羅蘭樂團演出及在地社團演出，藝人Shawn尚融、溫妮也將和大家見面，音樂會中將進行摸彩活動，有iPhone等豐富獎品。

環保音樂會於11月11日下午5點起在南投市縣立體育場外廣場舉辦，時間一到將開放民眾至服務台領取園遊券並入場，園遊券附有摸彩券，數量有限，送完為止。