破解加密貨幣騙局！他揭區塊鏈是「國王新衣」用專有名詞唬弄大眾

▲「區塊鏈」在全球掀起浪潮，卻有專家質疑是一種由高級知識份子發起的「新型態詐騙集團」。（示意圖／記者梁建裕攝）

文／曲建仲（曲博）

摘自／先覺出版《加密貨幣的真相》

10年前，中本聰異想天開做了一個「比特幣」實驗，可能連他自己也沒想到後來發展成令全球瘋狂的「區塊鏈」浪潮，一時之間娛樂、物流、能源、保險、醫療、金融都可以區塊鏈，有人把它稱為「區塊鏈＋」，還和「物聯網＋」畫上等號，意思是什麼應用都可以「加上」區塊鏈，創造全新的價值。隨著各大媒體爭相報導，經過社群不斷擴散放大，推波助瀾增加「想像」空間。

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一時之間，市場轟然雷動，區塊鏈變成人類有史以來最偉大的發明，什麼應用都可以加上區塊鏈，用區塊鏈才叫創新，不用就是落後，最後形成了一個有趣的現象：一知半解的人穿著「國王新衣(區塊鏈)」在台上侃侃而談，和童話故事唯一不同的是，台下大部分人還以為這件新衣是真的；一些對網站系統有概念的人只是「懷疑」這件新衣好像有些誇大，卻又說不出哪裡有假，所以不敢妄下定論。

而真正懂區塊鏈的人則分成兩類，一類因為自己也在做區塊鏈，當然只能強調優點；另一類雖然沒有做區塊鏈，但是不想得罪人，因此並不想拆穿真相，所以我常開玩笑說這是「現代版國王新衣」。那麼，事實到底是什麼呢？

區塊鏈代表去中心化，錯；區塊鏈代表不可竄改，錯；區塊鏈代表可以信任，大錯特錯。咦！大家不是都這麼說嗎？為什麼都錯，而且還大錯特錯呢？

▲專家常開玩笑說區塊鏈是「現代版國王新衣」。（示意圖／記者梁建裕攝）

區塊鏈是一種唬人的雕蟲小技，目前大家看到的所有區塊鏈應用，80%都是「為區塊鏈而區塊鏈」，只是以區塊鏈當作行銷手法唬人，因為用區塊鏈可以做，不用也可以做，而且大部分不用還做得更好；剩下20%的應用雖然有意義，但並非因為區塊鏈是什麼偉大的創新技術非用不可，而是因為「商業模式」必須使用區塊鏈才容易成功。那麼，到底大部分的區塊鏈如何唬人？又是哪種應用的商業模式必須使用區塊鏈才容易成功？

非同質化代幣(NFT)可以證明數位資產的真偽與所有權，錯；NFT可以讓作品無法被複製和造假，錯；NFT可以追溯到最初作品正本的擁有者，大錯特錯。咦！大家不是都這麼說嗎？為什麼都錯，而且還大錯特錯呢？

NFT就是個「所有權證明」，如此而已，大家在媒體上看到的NFT功能大部分都不是真的，過去傳統拍賣遇到最嚴重的問題，使用NFT其實並沒有解決，實際上最重要的事情還是經由「中心化」的第三方機構來進行，和傳統拍賣一樣。

「假的」加密貨幣就是由書讀較少的人發起的「舊型態詐騙集團」；「真的」加密貨幣號稱是使用「區塊鏈」的金融創新，骨子裡就是一種由高級知識份子發起的「新型態詐騙集團」，把龐氏騙局包裝成金融科技，用專有名詞唬弄監管機關與社會大眾，兩者只是程度上的差別而已。

▲專家認為用加密貨幣用專有名詞唬人，可能就像新型態詐騙。（示意圖／記者梁建裕攝）

科技產業用專有名詞唬人，大部分是「八分真兩分假」，然而加密貨幣用專有名詞唬人，卻是「八分假兩分真」。這種新型態龐氏騙局不只吸金還吸人，連谷歌、亞馬遜開出百萬美元年薪也請不到人，人才都跑去哪裡了？所以我說這種「新型態龐氏騙局風靡全球」，造成「新時代專業人才前仆後繼」。如果人才都跑去炒幣圈錢了，那台積電和聯發科，還有其他資訊科技的重要工作由誰來接？

看了上面這些描述，是不是和你在大部分媒體、報章、雜誌看到的差很多？要解決上面這些問題的方法，唯有依靠「教育」，把區塊鏈與加密貨幣的原理講清楚，才能協助社會大眾了解真相。因此我整理了詳細的原理寫成這本書，讓大家真正了解原理，自己判斷是非對錯，從此不再被少數「專業人士」誤導！

魔術其實就是個把戲，當我們不了解它的手法，就會覺得好神奇；當我們了解了它的手法，就會發出會心一笑，原來就是個唬人的把戲而已！魔術界最討厭的就是拆穿魔術的人，加密貨幣其實就是在變魔術，而我，就是那個拆穿魔術的人。

★本文摘自先覺出版《加密貨幣的真相：揭穿區塊鏈無本金融的國王新衣》，作者曲建仲（曲博），現任政治大學科技管理與智慧財產研究所、輔仁大學科技管理研究所、東吳大學企業管理研究所兼任助理教授。致力將艱深困難的科技知識簡化成一般商務人士能夠理解的內容，相信這在未來科技領導產業創新的時代，是所有人的必修課程。「全球第一本詳細說明原理，破解加密貨幣騙局的專書，用淺顯易懂的說明，帶你掌握科技背後的原理，戳破唬人的『偽金融創新』。」