4星座桃花開！脫單、結婚趁現在　搭訕送飲料都來了

▲獅子座有對象的人，可以與另一半好好規劃人生下半場了。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／綜合報導

金星加持！塔羅牌老師艾菲爾分享，11/7立冬後，射手座、巨蟹座、雙子座和獅子座「桃花滿開」；其中雙子座單身者，連上班路上都有人跟你搭訕，送飲料點心更是樣樣來。

第四名：獅子座

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獅子座可以於立冬後享受美妙的感情日子，你的伴侶永遠把你放第一位，什麼事都向你報備、依你的話為主，加上你倆的價值觀、理念很像，也讓你們輕易就能對未來計畫有共鳴，關係自然更穩定。

單身的獅子，你會邂逅一位年紀比你大的理想型，他的成熟體貼讓你安全感十足，這種被寵溺呵護的感覺，令你心醉不已。所以立冬後若有朋友替你張羅相親、聯誼聚會，別猶豫，去就是了！

第三名：雙子座

立冬後，金星會慢慢靠近你的夫妻宮位，讓雙子的桃花朵朵開，且正緣降臨的機會特別大，如果你在11月底閃婚，老師也覺得不意外。

此時對單身者最有力了，連上班路上都有人跟你搭訕，向你要微信、要電話，送飲料點心更是樣樣來。立冬後你明顯感到自己人氣上漲，忙著應下許多人的邀約，你也隱約察覺，有些條件很不錯的對象都對你有好感，想在立冬後順利脫單，可別錯過這個機會！

有對象的人可以與另一半好好規劃人生下半場了，你們的感情已經有一定的基礎，此時論及婚嫁就是絕佳時刻。

第二名：巨蟹座

巨蟹座在立冬後，愛情運主要來自你自身的魅力。目前愛情金星正坐你的愛情宮位，這對單身的人、暗戀曖昧者或想復合的人，顯然是非常有利的。

你在生活、事業或在自己專長領域上發揮自如，這份自信使你在人群中特別耀眼，不只會使你桃花滿滿，更令心儀你許久的追求者增加不少危機感，請繼續保持你的魅力吧，對方已著急想找時機告白了！

而有伴侶的人，可在這期間多挖掘彼此間新的共同興趣，兩人合力完成某一件事，這會使你們的感情更加增溫，彼此的信念更加穩固！

第一名：射手座

立冬後，愛情運有「太陽與金星入命宮」的加持，令你過去努力的一切，終於得到美滿收穫。單身的人，過去各種相親聯誼都不缺席的你，會在立冬後遇上條件非常不錯的對象，就先試著約會看看吧！

而曖昧、暗戀期的射手座，你跟他的關係在這期間會有非常大的進展，可能以往沒什麼接觸機會，但近期會有機會使你們長時間相處、碰面，可要好好把握！

有伴侶的人，則是跟對象感情持續升溫，尤其是準備懷孕的射手，在11月中大有機會獲得驚喜好孕，可以好好期待！