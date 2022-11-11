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每天都像熱戀期！「4星座組合」一旦交往就難分開

▲戀愛,甜蜜,感情,男女,情侶,夫妻,戀人,氣球,冬天。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲有些星座組合宛如天造地設，不管交往多久，每天都像熱戀期。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

一段戀情剛開始時，總是濃情蜜意，但隨著戀愛時間越長，不少情侶間的感情會日趨平淡，不過還是有例外的情侶，像是遇到了靈魂伴侶，交往再久都像熱戀期。星座運勢網站《搜狐網》就整理出4星座組合，他們的個性相似、有共同話題，不但熱戀期永遠保值，且一旦交往就難以分開，每天都甜蜜蜜。

1、射手座+雙子座

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射手座跟雙子座是兩個性格比較相似的星座，都比較活潑開朗、愛玩愛鬧、追求新鮮的刺激。雖然這在大多數人眼中比較孩子氣，但對他們而言，對方就是最適合自己的對象，他們理解彼此且有相同的興趣，能玩到一塊。在一開始相遇就是很合拍的朋友，要是發展成為了戀人，更是會有說不完的話。

2、處女座+金牛座

這兩個星座是一對非常有默契的情侶，性格穩重，在處理事情的時候很有大局觀，懂得謹慎行事。所以這樣的兩個人之間不會有太大的矛盾，即使產生了矛盾，也會用最理智的方法解決。他們的感情雖然不是轟轟烈烈，但卻能在細水長流中越來越深厚，會相互陪伴相互照顧，一旦確定關係，兩個人就很難分開，會一直處在熱戀期。

3、白羊座+獅子座

兩個星座的人性格都較強勢，一旦相遇可能會碰撞出不少矛盾或爭吵。但若是他們成為戀人，就是另外一番景象了，因為他們的性格相似，所以在看待事情和為人處世上默契很高，不太需要磨合期。他們也都是熱情的人，喜歡直接表達內心的感情，不斷讓感情升溫，自然也能夠長時間處於熱戀期。

4、天蠍座+雙魚座

這兩個看似性格天差地別的星座，卻是最合適的一對。天蠍座性格較冷、很難放下戒備心，所以多數獨來獨往，但卻非常容易被浪漫多情、溫柔體貼的雙魚座吸引，從而沉溺其中。而天蠍座玩起浪漫更是讓人無法抵抗，能夠把雙魚吃得死死，這兩星座要是在一起，能夠長長久久處於熱戀。

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