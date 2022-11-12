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11月「4星座」由黑翻紅　金牛座升職加薪！獅子座戀愛運大爆發

11月4星座「由黑翻紅」　金牛座擺脫小人流言有望地位更高

▲11月有4星座將由黑翻紅、運勢看漲。（圖／取自免費圖庫pixabay）

文／CTWANT

11月進入中旬，星座命理專家艾菲爾老師就透露，有4星座會喜上眉梢，從原本不順利的狀況下由黑翻紅，趕快來看一下自己或身旁朋友有沒有在榜上，他也提醒可以參考自己的太陽和上升星座。

TOP4：獅子座

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獅子座前幾個月運勢有點下滑，特別是愛情運，單身者處處碰壁、求愛不成功、有伴者更是口角不斷、險些鬧到分手。但幸好11月，獅子座的愛情終於得到金星愛神的眷顧，單身者可在朋友牽線下，認識一位條件優秀的對象，對方也許沒有明星般的帥氣外表，但卻體貼細心，時刻把你放在第一位，對你特別用心，讓你有被寵愛的幸福感。有伴者，感情順利甜蜜，兩人都是越看彼此越順眼，溝通也能很順暢，你們的愛情很快就能迎來好消息！期待接到你的喜貼。

TOP3：雙魚座

雙魚座過去運勢並不佳，前陣子木星在你的命宮逆行，讓你做事都覺得卡卡的，很多時候甚至覺得全世界都拋棄了自己。不過進入11月中旬，你的運勢就會由黑翻紅！不管工作、愛情、財運都有好事發生，愛情上，單身者、有伴者都能得到愛情的滋潤，順利修成正果。財運事業上，你在工作上能得到一個非常好的機會，不只能替你帶來錢財丶更帶來珍貴的人脈。好好把握，11月中到12月中就是你人財兩得的大好時機！

11月4星座「由黑翻紅」　金牛座擺脫小人流言有望地位更高

▲人財兩得的星座，讓你11月越過越好。（圖／取自免費圖庫pixabay）


TOP2：天蠍座

之前天蠍座有破財的危機，生活上總是會不斷出現急需用錢，但身上真的掏不出錢的窘境，甚至有明明自己的狀況已經很不好了，還因人情壓力而借錢給朋友，讓自己雪上加霜。幸好11月開始，天蠍座的財運終於得到撥雲見日，太陽星進入你的財帛宮，將你的財庫照亮，且主要來自於你的正財。越到年底，你的事業越來越風聲水起，領導也把許多重責大任都交給你，令你薪資、地位都是扶搖直上。另外創業、兼職、或求職的天蠍座，本月也有好消息降臨，請多期待！

TOP1：金牛座

前陣子金牛座遭受八卦流言、小人纏身之苦，特別是在工作職場上，明明你好好地做自己份內的工作，偏偏有人看熱鬧不嫌事大，硬是挑起流言事端，令你苦不堪言。幸好到了11月木星在你的人際宮恢復順行，你的運勢漸開，人際方面，很容易得到學長姐丶長官丶領導等前輩的賞識，平常便勤奮努力的你，能在此時得到收穫，愛陷害你的小人得到應有的教訓，你的地位與聲望反而越來越高，工作表現也耀眼非常，很快就能得到升遷加薪的機會。厭煩的小人退散，你也終於能揚眉吐氣了！

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