男友手機露餡！台北女要看片驚見「媽媽被性侵」崩潰大罵

▲台北一名女子發現男友的手機內有性侵媽媽的影片，圖非當事人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台北一名20多歲陳姓男子跟女友從國中開始交往，因兩家人熟識，經常到女友家住宿。沒想到，陳男趁女友媽媽服藥昏睡後性侵，拿手機錄下影片後被女友發現。一審依乘機性交罪判刑陳男3年8月，二審高等法院認為全案有事實需再釐清，決定擇日再開辯論。

陳男與女友從國中開始交往，兩人愛情長跑近10年，陳男時常到女友家中住宿。陳男2018年9月7日先將女友灌醉，確定女友睡著後進入女友媽媽的臥室，在對方服藥昏睡、旁邊仍有3名孩子的情況下性侵得逞，並以手機錄影，疑似打算日後回味。

陳男女友隔天要開男友手機的網路，連結自己的iPad追劇看影片時，意外發現男友手機正在上傳影片，點開才發現一名紅衣女子被一隻手性侵，仔細一看確定是自己的媽媽，而影片中的手與男友非常相似，因此逼問男友是否有亂搞並錄音存證。

錄音檔顯示，女友大罵「去外面亂搞，搞到我朋友身上就算了，你搞的人是誰？你搞的人是誰？是誰？是我媽？」陳男見狀不斷閃躲說「沒有啊」、「不知道」，讓女友氣炸嗆「臭俗仔！敢做不敢當！」「你媽沒生嘴給你嗎」、「還是要去警察局說」，陳男才用寫紙筆寫下「用手指用她」，讓女友再次爆氣，「她是誰？她是我媽！」「骯髒」。

對此，陳男否認犯行辯稱，若事發時間為2019年，為何2020年雙方還一起出遊、住在一起，不懂為何遭到誣陷。

一審法官認為，影片存取於手機的時間為2018年9月7日，錄音檔時間為2018年9月8日，拍攝紙條的時間為同年9月8日，認定女友看完影片後質問陳男，除了時間順序合理之外，陳男也在紙條上坦承犯行，因此依乘機性交罪判刑3年8月。

陳男不服上訴，高等法院定9日宣判，該案尚有事實需要再釐清，決定再開辯論庭。

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