快訊／台積電高雄7奈米廠「暫時延後」　高市府回應了

▲台積電總裁魏哲家。（圖／記者廖婕妤攝）



記者賴文萱／高雄報導

台積電（2330）日前在第3季法說會中，宣布高雄廠7奈米製程建置計劃「調整中」，今台積電總裁魏哲家證實，高雄廠的7奈米僅「暫時延後」，但不會改變製程。對此，高雄市政府回應，完全尊重企業佈局時程規劃，並提供完整協助。

魏哲家早在10月法人說明會中即說明，高雄廠原本規劃2座廠，7奈米方面將略有調整，28奈米部分將按進度進展，市場就不斷傳出7奈米廠有要暫緩，甚至不蓋了，今日魏哲家出席公開活動時，被外界問到高雄建廠相關進度。

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魏哲家在出席工研院新科院士授證典禮後，他表示，有關美國廠動態，會跟經濟部報告，對於媒體提問對於是否赴美參加台積電美國廠首批設備進機典禮，他說那是12月、公司的事，沒有直接回答。至於高雄廠的7奈米製程是否喊卡，魏哲家表示，暫時會延後，以後28奈米製程也會擴產。

▲高雄市經發局回應，台積電公司於高雄楠梓園區兩座晶圓廠設置計畫並無改變，28奈米特殊製程已先行投入建廠。（圖／記者陳建宇攝）

對此，高雄市經發局回應，台積電公司於高雄楠梓園區兩座晶圓廠設置計畫並無改變，28奈米特殊製程已先行投入建廠，日前已於楠梓園區進行動土。

市府強調，完全尊重企業佈局時程規劃，並提供完整協助。在互信基礎下，推動高雄廠建廠作業，共同朝完成開發營運目標方向努力。

先前市場就傳出台積電高雄 7 奈米廠設置進度放緩，9日經濟部長王美花在立院備詢時，有立委表示「聽說7奈米廠有要暫緩」，當時王美花說，台積電確實受終端需求下降影響，但「沒有說不做，只是沒有像之前那麼急」，她保證不會生變。

▲陳其邁強調，2個廠期程沒有改變，28奈米先行動工。（圖／記者賴文萱翻攝）

此外，高雄市長陳其邁昨（10）日也澄清，跟台積電有非常暢通管道，2個廠期程沒有改變，28奈米先行動工，另外配合國際市場變動，在製程上台積電會做調整，尊重台積電布局。