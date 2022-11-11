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社會 社會焦點 保障人權

竹聯幫搞詐騙不演了！20萬高價收購人頭戶　嗆明：要住集中營

記者邱中岳／台北報導

刑事局日前接獲線報，有竹聯幫信堂成員，在桃園地區以高價收購帳戶，但事先嗆明要進入「集中營」，等帳戶失效之後再行放人，警方發現，該幫派成員收購人頭帳戶從事不法金流洗錢，半年左右經手8千萬元，初步估計不法獲利數百萬元。

警方調查，竹聯幫信堂24歲的陳姓成員，在網路上大肆以每本15至20萬元的價格收購帳戶，但是提供帳戶者必須接受集中管理，等帳戶被報警或帳戶被列為警示帳戶後才可離開，警方聞訊後開始展開追查。

▲▼陳嫌以15至20萬元的價格收購人頭帳戶，但會要求配合到「集中營」。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲陳嫌等人以15至20萬元的價格收購人頭帳戶，但會要求配合到「集中營」。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方在日前前往桃園地區攻堅，在龍潭地區「集中營」找到3名賣人頭帳戶被軟性控制的3人，逮捕陳姓男子，接著透過陳找到幕後的李姓金主，共計逮捕18人，訊後依詐欺罪嫌將一干人等移送桃園地檢署偵辦。

警方指出，警方兵分多路前往搜索，共計查扣新台幣26萬元、BMW轎車以及手機17支等證物，警方追查，陳嫌等人收購帳戶時，就會跟賣帳戶的人說「要配合集中管理」，在集中營時還有提供便當，且每本15至20萬元不等，吸引許多人提供帳戶。

▲▼陳嫌以15至20萬元的價格收購人頭帳戶，但會要求配合到「集中營」。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲竹聯幫成員收購人頭帳戶，替詐騙集團洗錢，半年金流達8千萬。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方也表示，陳姓男子購買多本人頭帳戶，主要替詐騙集團從事不法金流洗錢，半年左右就狂洗8千萬元，甚至還找來不同集團成員扮演「幣商」，且製造假的「虛擬貨幣買賣」對話紀錄企圖瞞騙警方。

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