妹子訂外送「發票爽中9700元」　點開信箱哭慘！網驚：現在才知

▲許多人發票存雲端卻忘了歸戶。（示意圖／記者蕭筠攝）

網搜小組／劉維榛報導

「好想捶心肝！」一名妹子哀號直呼，最近打開電子信箱才發現電子發票中獎了，近一年期間光是訂外送就中了9700元，無奈發票全部過期了，想領也領不到，讓原PO懊悔不已，「一張都沒領到，有些11/7也剛逾期無法領！」文章曝光後，不少網友也趕緊查看信箱驚呼，「哇塞～看了才知道，拯救了400元！」

一名女網友在臉書《爆怨公社》崩潰表示，她沒有看電子郵件的習慣，「這個信箱專門拿來辦帳號，平常很少開」， 怎料最近一打開來，發現從去年到今年的雲端發票竟中獎9700元。

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畫面可見，郵件刷一排都是外送熊貓的中獎通知，財神爺多次降臨撒錢，無奈原PO就是沒福氣領到，讓她臉歪哀號「一張都沒領到，有些11/7也剛逾期無法領，好想捶心肝！」

▲原PO中9700元全都過期，一毛都領不到。（圖／翻攝爆怨公社）



文章曝光後，一票網友幫QQ回應，「偏財運好強」、「原來現在還有人不知道有載具這玩意兒嗎」、「foodpanda這麼容易中獎哦？」「能中將近1萬，到底叫外送花了多少」、「哇靠！趕快看信箱」、「哇塞～看了才知道，拯救了400元」、「感謝版主讓我看到，真的有中獎通知」。

不少苦主也討拍，「我也中過4000元過期，捶心肝啊」、「我上次1000元沒領到，哭了一周，妳這個...」「我是過期1000元，我就當這個可有可無了」。

▲網友也看傻。（圖／翻攝爆怨公社）



對此，內行人紛紛急勸趕快設定中獎自動匯入帳戶，「妳去財政部設定，中獎可以自動匯入戶頭」、「我都設定匯入戶頭，根本不必擔心」、「設定自動匯款吧，還不用印花稅」、「去用載具吧，可以設定自動對獎兌換匯款，但每個平台都要歸戶就是了」。

財政部粉專也提醒，雲端發票最方便領獎的方法，就是載具歸戶到手機條碼，民眾可到「電子發票整合服務平台」設定領獎帳戶，獎金會在開獎日次月6日（遇例假日順延至下一營業日）自動匯入帳戶，另可透過「統一發票兌獎APP」不分例假日、24小時想領就領。