看管不認真讓人頭戶脫逃！詐團成員住處被押走　新營警火速救人

記者林悅／台南報導

詐騙集團以假求職或高額收買帳戶手法，誘使人頭提供金融帳戶等相關資料，甚至囚禁人頭帳戶被害人，動輒施以暴行虐打威逼被害人就範，將其押往金融機構提領詐欺款項，台南市警局新營分局根據線報破獲一個詐欺集團，並將十名共犯逮捕到案，其中黃姓主嫌更遭羈押，檢警正進一步清查有無其他被砉人。

新營分局10月5日晚間，接獲民眾報案，指稱有同事疑因債務糾紛，在住處遭多名不詳男子強押帶走，因同事打電話求救，即報警處理。新營分局獲報後立即與台南市警刑警大隊組成專案小組，並報請台南地檢署檢察官廖羽羚指揮偵辦，經循線跟監埋伏，在國道大灣交流道附近發現可疑車輛，立即展開圍捕，除成功營救當事人，也當場逮捕黃姓犯嫌，移送台南地檢署聲押獲准。

▲台南市警新營分局會同台南市刑警大隊破獲詐騙集團，共緝獲11名犯嫌，起作案棍棒刀械等犯罪工具一批，全案偵訊後依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方調查，近來詐騙集團以假求職或高額收買帳戶手法，誘使人頭提供金融帳戶等相關資料，且為遂行領取詐騙所得，不僅囚禁人頭帳戶被害人並動輒施以暴行（電擊、棍棒、刀械）威逼脅迫被害人就範，將其押往金融機構提領詐欺款項。

案經專案小組深入追查，繼續於檢察官指揮下抽絲剝繭全力偵辦。發現本案係因該詐騙集團內鬨，以高價收買帳戶，利誘人頭提供帳戶、提款卡等，並將其關押於特定地點。其中，因另名遭囚禁帳戶人頭趁隙逃跑，致詐欺集團無法順利領取詐欺所得，竟認係當事人看管不力，才強押犯案。專案小組另追查曾有數名被害人遭該詐騙集團囚禁等情事。



專案小組多日偵辦後先於10月17日展開第一波行動，持拘票及搜索票在嘉義縣、台南市歸仁、安平、東區、北區等地順利逮捕6名犯嫌，其中3名犯嫌認為涉案情節重大由檢察官聲請羈押獲准，其餘犯嫌則交保候傳。專案小組仍持續溯源追查並於11月10日，再發動第二波行動，逮捕主嫌胡姓男子等4人到案。





警方共查獲詐騙集團持有非制式手槍1枝、子彈6顆、開山刀、西瓜刀、折疊刀、球棒、塑膠棍棒等贓證物。順利瓦解拘禁人頭帳戶集團，全案經警詢後，移請台南地檢署並建請羈押偵辦。

新營分局分局長斯儀仙表示，詐騙集團拋出高薪假求職或高額收買帳戶等手法誘惑受害人，再動輒威脅生命或拘禁凌虐，其行徑令人髮指，毫無人性，警察面對此類詐欺集團，必定會擴大追查，查辦到底，絕不寬貸，溯源揪出真正幕後的主導者及相關的不法所得，絕對要讓不法分子接受嚴厲的法律制裁，以保民眾生命財產安全。