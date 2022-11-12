俄軍撤出赫爾松！衛星照曝大橋、水壩被毀　數十萬人面臨洪水危機

▲最新衛星照揭露了赫爾松在俄軍撤退後有多座大橋和水壩被炸毀，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

俄羅斯國防部9日宣布撤離赫爾松，但當地消息指出，俄軍忙著撤退之際，也不忘發動攻擊，不但炸毀了電視廣播中心的一部分，也有多座大橋、水壩慘遭毒手摧毀。美國衛星圖像公司Maxar最近公佈衛星照片，聲稱第聶伯河上的水壩和大橋都被人炸斷了，不過Maxar無法確定發動砲襲的凶手是誰。

綜合路透社等外媒報導，Maxar公開衛星在11日拍到的最新圖片指出，赫爾松橫跨第聶伯河（Dnipro）兩岸的安東諾夫斯基大橋（Antonivskiy）和諾瓦卡荷夫卡水壩（Nova Kakhovka）已被炸毀，而這些「重大破壞」都明顯是有人蓄意為之。此前，俄羅斯與烏克蘭相互指責對方對水壩發動砲襲。

安東諾夫斯基大橋是從赫爾松橫渡第聶伯河前往左岸的最快通道，而諾瓦卡荷夫卡水壩的蓄水能力高達1800萬立方公尺，是赫爾松與南部地區的重要飲用水源。報導稱，這座建於前蘇聯時代的水壩一旦決堤，也會對赫爾松造成嚴重破壞，住在下游的數十萬民眾可能面臨洪水風險。

隨著俄軍撤離赫爾松，第一批烏克蘭士兵在闊別8個月後，首度在11月11日再次踏入赫爾松市中心，豎起烏克蘭國旗。他們沿途受到不少當地民眾的熱烈歡迎，而烏克蘭總統澤倫斯基則表示，「今天是歷史性的一天，現在赫爾松是我們的了！」