測完MBTI類型慘了！女友吵架「跳針1句話」　網友調侃：真的很不合

▲女友太相信MBTI測驗結果。示意圖，非當事人，亦與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

近來很流行性格心理測驗「邁爾斯-布里格斯」（MBTI），透過4個英文字母，將受測者大致分為16種類型，方便年輕族群認識新朋友。不過，就有一名男網友表示，女友因為太相信MBTI，老說兩人不合，有人的另一半也是這樣嗎？貼文曝光後，引發底下網友討論。

這名網友在Dcard上，以「女友太相信MBTI」為題發文，提到他和女友已經交往2年多，對方約莫半年前迷上MBTI，並要他也測看看。怎料結果出爐後，女友就大喊，兩人很不合。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，兩人現在只要吵架，女友就會把原因推到MBTI的測驗結果，說他那個類型的人都是這樣、兩人不合，如果找到XXXX類型的男友，一定很能理解自己。對此，原PO實在很想翻白眼，有人的另一半也是這樣嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「只能說MBTI不是用來標籤化一個人的媒介，個人認為了解MBTI的本意是為了人與人的互相理解」、「沒有什麼OO型和XX型一定很配，和YY型一定不合，都是磨合出來的」、「MBTI也不是絕對的啊，世界上不可能只有16種人吧」、「這不是跟看星座的人一樣嗎」、「跟星座一樣盲目」。不過也有網友調侃，「看起來真的很不合呢～可以換下一位了」、「那就叫她去找合適的吧」。

▲女友總說兩人個性不合。示意圖，非當事人，亦與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

根據CNN報導，MBTI這項測驗是二戰期間由兩名美國人所發明，用4個英文字母將受測者分為16個類型。該測驗原本是1940年代協助女性求職的人格特質測驗，但到了1990年代仍被應用在大學與職場上，幫助受測者探索職涯。

報導指出，南韓首爾有非常多年輕人都在討論MBTI，測驗流行的期間正好是後疫情時代，隨著求職環境、房價飆漲等因素，讓年輕人開始依賴此測驗，讓自己在找約會對象、朋友、求職諮詢上節省更多時間。檀國大學心理學系教授林明浩（音譯，임명호）表示，「MBTI測驗爆紅的時間點剛好與疫情流行的時間重疊，顯示出當新冠疫情擴散時，焦慮不安的民眾在心靈層面上需要能夠倚靠的避風港。」但報導也指出，其他心理學家擔心，當年輕族群單靠此測驗找約會對象，恐怕會太過獨斷。

超夯品開箱！內含限定優惠碼

►「卡拉轟天雷」跟其他藍牙喇叭差在哪？5大特色一次看

►神級牙刷5亮點好貼心！「一根毛分4叉」超細微畫面曝



►超Q泰國象「拉鍊一拉」圓肚彈出大袋子 購物也能很時尚



免加會員直接買！搶便宜就趁現在

►還你S曲線！「石墨烯塑身褲」一穿像瘦5公斤

►150抽衛生紙「一包11元」 整年份一次買齊

►妙管家洗衣精4瓶399元！還添加茶樹油抗菌

►►►想看更多就點「抗漲專區」讓你買到爽！◄◄◄