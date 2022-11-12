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大陸 大陸焦點 特派現場

陸衛健委：20條「優化措施」不是放鬆防控　更不是放開躺平

▲河南,防疫,鄭州,消毒。（圖／CFP）

▲中國大陸持續堅持「動態清零」。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸11日公布「進一步優化新冠肺炎疫情防控工作」的20條措施，包含減少了密切接觸者、入境人員的隔離天數，被各界視為放寬防控的第一步。不過，大陸國家衛健委12日卻強調，20條優化措施不是放鬆防控，更不是放開、躺平，而是為了進一步提升防控的科學性、精準性。

衛健委新聞發言人米鋒12日在記者會上說，20條措施是對第九版防控方案的完善，不是放鬆防控，更不是放開、躺平，而是為了進一步提升防控的科學性、精準性，「是為了最大程度保護人民生命安全和身體健康，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。」

▲新疆方艙,北京防疫,動態清零。（圖／CFP）

衛健委副主任雷海潮進一步解釋，不斷優化疫情的防控舉措，不是放鬆疫情防控工作，而是強調更加科學精準，強調更加與時俱進，「我們要根據病毒的演進變化趨勢，還有我們實際防控能力的改善和提升，以及我們積累的臨床治療的經驗和認識，來優化和調整我們的疫情防控措施。」

雷海潮指出，總的要求就是要落實好「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」的要求，做到既防住疫情，又盡可能減少對經濟社會發展和民生服務保障的影響。

▲上海浦東機場工作人員確診，相關地區防疫升級。（圖／CFP）

雷海潮說，要因時因勢來調整優化防控舉措，不斷提升防控的科學精準水平，「可以說，每一次我們對防控措施的優化調整，都是十分審慎的，也是經過專家科學論證的，確保積極穩妥、風險可控。」

雷海潮還說，基於中國人口規模巨大，特別是脆弱人群數量比較多，尤其是老年人口占比大，這些都是基本國情，「而且我們的醫療衛生資源總量上也是相對不足的，並且在地區之間、城鄉之間分佈也不夠均衡。」

雷海潮強調，這樣的調整和優化，是基於科學的認識，也是基於循證研究的新的成果，「這不是放鬆，更不是躺平，而是要更加精準科學的做好我們的疫情防控和處置工作。」

▲上海浦東機場防疫人員。（圖／CFP）

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