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「防疫4大鬆綁新制」明上路！居隔走入歷史、三劑令也解除

▲▼今日中北部、宜花受東北季風增強影響，越晚溫度越下降，天氣,行人,路人,疫情,口罩,斑馬線,過馬路,人潮,解封,防疫,人流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲明起鬆綁4大防疫新制，居家隔離走入歷史。（示意圖／記者李毓康攝）

記者楊晏琳／整理報導

BA.5疫情逐漸脫離高原期，指揮中心宣布鬆綁「4大防疫措施」，並於明（7日）正式實施。除取消接觸者居家隔離，確診者隔離／自主健康管理天數改「7＋n」，解除健身房、團體旅遊、八大行業等疫苗三劑令外，公共場合也不再強制量體溫。新制上路，相關懶人包《ETtoday新聞雲》帶你一次看。

▲▼指揮中心公布，11/7起調整接觸者及確診者管制措施取消部分社區防疫規範。（圖／指揮中心提供）

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▲明起調整接觸者及確診者管制措施取消部分社區防疫規範。（圖／指揮中心提供）

一、確診者7天後快篩陰「免自主管理」

指揮中心宣布，自明日起，居家照護者隔離滿7天後，快篩陰性即可解除自主健康管理，亦即過往的「7＋7」後7天可視情況縮短（7＋n）。

若是快篩陽性，解除隔離後應持續最多7日之自主健康管理，但期間均可外出，不以快篩結果為限制，並需全程戴口罩；避免出入無法保持社交距離之不特定場所、禁止聚餐、有症狀者也禁止搭乘大眾交通運輸工具。

非重症且收治醫院、加強版防疫旅館或集中檢疫所之確診者，若以篩檢陰性（需由醫事人員執行）作為解隔條件者，解隔後亦無需進行自主健康管理。

▲▼非重症確診者自主健康管理天數說明。（圖／指揮中心提供）

▲居家照護確診者自主健康管理天數說明。（圖／指揮中心提供）

二、同住接觸者全改0＋7！居隔走入歷史

無論是否打滿3劑疫苗，明起同住接觸者一律改為「0＋7自主防疫」，以最後接觸日為第0天，隔日為自主防疫第一天。

確診民眾填報「確診個案自主回報疫調系統」時，同住接觸者部分僅需填報2歲以上及未滿2歲密切接觸者「人數」，無須填列詳細個人資訊，地方政府將提供2歲以上密切接觸者每人4劑公費快篩試劑瑜自主防疫期間使用。

王必勝補充，居家隔離「走入歷史」，確診者接觸者0＋7自主防疫地點，以符合1人1室為原則，需有獨立衛浴，且應盡量避免接觸65歲以上長者、6歲以下幼童、免疫不全及免疫低下者等高風險對象，有症狀也要在家休息，並以家用快篩試劑進行快篩，也禁止前往醫院探病、陪病，建議後延後非急迫需求之醫療或檢查。

此外，外出時也須持2日內快篩陰性結，外出、上班、上學期間全程配戴口罩，有飲食需求可暫時取下，但須於用餐完畢立即佩戴。有用餐需要者，得於餐廳內獨自或與特定對象共餐，離開座位後應立即佩戴口罩。

▲▼居隔新制。（圖／指揮中心提供）

▲▼自主防疫新規定。（圖／指揮中心提供）

▲▼自主防疫新規定。（圖／指揮中心提供）

三、團體旅遊、健身房、八大行業「取消三劑令」也不用快篩

自明日起，取消民眾參與活動須完成三劑接種或快篩限制，包括宗教活動（遶境、進香團）、團體旅遊、健身房和八大行業等，民眾參加這些活動或是去到這些場所不需要再有三劑令，也不用再快篩。

四、「營業、公共場所」取消量體溫

明起移除營業場所和公共場域量體溫規定，各場所仍可視需要自行決定監測方式。

王必勝指出，最主要原因在於新冠病毒感染若用體溫測量方式監測效用並不大，且會增加人力耗損，因此從強制性規範中移除，但各場所可視其營業服務性質及必要性等考量決定是否保留。

▲▼因應新冠肺炎疫情,北市國父紀念館在入口擺放消毒用酒精供遊客使用,並一律在入場前量測體溫,武漢肺炎,防疫,額溫槍,病毒,流感,COVID-19,景點,觀光。（圖／記者李毓康攝）

▲「營業、公共場所」量體溫自11/7起從強制性規範中移除。（示意圖／記者李毓康攝）

至於口罩令何時鬆綁，指揮中心表示，本月份一定會討論，可能會分階段實施，並針對室內外或重點場所做規劃。

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防疫措施鬆綁放寬指揮中心居家隔離自主管理確診者三劑令量體溫本土疫情

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