大陸疫情加劇+2719例！廣州多點爆發管控升級　取消逾800航班

▲疫情反彈，廣州取消逾800航班。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸衛健委1日通報，過去一天新增2719例本土病例。目前，大陸多地疫情復發，上海、廣東等指標省市升溫，迪士尼等場所再現封控措施。其中，廣東單日新增700例，廣州重要航空樞紐廣州白雲機場取消航班888班，取消率為69%。

大陸國家衛生健康委員會官網上午公布，10月31日零時至24時，新增本土確診498例，包括廣東242例、福建82例、新疆23例、北京21例、山西17例等；新增本土無症狀感染2221例，主要為廣東458例、新疆380例、黑龍江184例、內蒙古152例、青海126例等。

廣東省廣州市在「十一」假期結束後，花都區率先爆發本土疫情，之後，疫情一路南移，白雲、海珠、天河等先後出現聚集性疫情，並多點散發。當地官方10月31日表示，目前疫情防控面臨境外輸入、省外輸入、本土反彈三重壓力，防控形勢嚴峻複雜，疫情透過航空、港口、鐵路、公路貨運和自駕等方式持續輸入，且涉及貨運司機、遊客、返校學生等多個群體，且陽性個案軌跡複雜，涉及密閉場所，醫院、各級各類學校、大型商超和批發市場等。

由於本輪疫情仍在持續，廣州進一步加強了區域防控措施，包括海珠區、越秀區、番禺等多區已經暫停堂食服務，其中，海珠區規定，除琶洲街道外，實行非必要不流動、倡導機關事業單位居家辦公、非城市保障型企業停止運營等社會面防控措施。

另外，天河區、白雲區、越秀區等區加強了社會面防控。比如，進入住宅小區、商場等，已經嚴格實行「掃兩碼」措施，即除了掃碼出示健康碼外，還要掃場所碼。其中，健康碼核酸陰性結果從原來的48小時縮短至24小時。

據《觀察者網》報導，據航班管家數據顯示，截至10月31日中午，廣州白雲機場取消航班888班，取消率為69.00%。