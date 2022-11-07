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防疫大鬆綁！今起「接觸者一律免居隔、3劑令取消」　4大新制一次看

▲▼今日中北部、宜花受東北季風增強影響，越晚溫度越下降，天氣,行人,路人,疫情,口罩,斑馬線,過馬路,人潮,解封,防疫,人流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲今起多項防疫新制鬆綁，居家隔離正式走入歷史。（示意圖／記者李毓康攝）

記者楊晏琳／整理報導

防疫大鬆綁！指揮中心宣布放寬4大防疫措施，自今（7日）起，接觸者居家隔離走入歷史，全面採行「0＋7自主防疫」，確診者隔離滿7天快篩陰，即可免除自主健康管理；並解除健身房、團體旅遊、八大行業等疫苗三劑限制，公共場合也不再強制量體溫。新制上路，相關懶人包《ETtoday新聞雲》一次整理。

▲▼指揮中心公布，11/7起調整接觸者及確診者管制措施取消部分社區防疫規範。（圖／指揮中心提供）

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▲明起調整接觸者及確診者管制措施取消部分社區防疫規範。（圖／指揮中心提供）

一、確診者7天後快篩陰「免自主管理」

指揮中心宣布，自明日起，居家照護者隔離滿7天後，快篩陰性即可解除自主健康管理，亦即過往的「7＋7」後7天可視情況縮短（7＋n）。

若是快篩陽性，解除隔離後應持續最多7日之自主健康管理，但期間均可外出，不以快篩結果為限制，並需全程戴口罩；避免出入無法保持社交距離之不特定場所、禁止聚餐、有症狀者也禁止搭乘大眾交通運輸工具。

非重症且收治醫院、加強版防疫旅館或集中檢疫所之確診者，若以篩檢陰性（需由醫事人員執行）作為解隔條件者，解隔後亦無需進行自主健康管理。

▲▼非重症確診者自主健康管理天數說明。（圖／指揮中心提供）

▲居家照護確診者自主健康管理天數說明。（圖／指揮中心提供）

二、同住接觸者全改0＋7！居隔走入歷史

無論是否打滿3劑疫苗，明起同住接觸者一律改為「0＋7自主防疫」，以最後接觸日為第0天，隔日為自主防疫第一天。

確診民眾填報「確診個案自主回報疫調系統」時，同住接觸者部分僅需填報2歲以上及未滿2歲密切接觸者「人數」，無須填列詳細個人資訊，地方政府將提供2歲以上密切接觸者每人4劑公費快篩試劑瑜自主防疫期間使用。

王必勝補充，居家隔離「走入歷史」，確診者接觸者0＋7自主防疫地點，以符合1人1室為原則，需有獨立衛浴，且應盡量避免接觸65歲以上長者、6歲以下幼童、免疫不全及免疫低下者等高風險對象，有症狀也要在家休息，並以家用快篩試劑進行快篩，也禁止前往醫院探病、陪病，建議後延後非急迫需求之醫療或檢查。

此外，外出時也須持2日內快篩陰性結，外出、上班、上學期間全程配戴口罩，有飲食需求可暫時取下，但須於用餐完畢立即佩戴。有用餐需要者，得於餐廳內獨自或與特定對象共餐，離開座位後應立即佩戴口罩。

▲▼居隔新制。（圖／指揮中心提供）

▲▼自主防疫新規定。（圖／指揮中心提供）

▲▼自主防疫新規定。（圖／指揮中心提供）

三、團體旅遊、健身房、八大行業「取消三劑令」也不用快篩

自明日起，取消民眾參與活動須完成三劑接種或快篩限制，包括宗教活動（遶境、進香團）、團體旅遊、健身房和八大行業等，民眾參加這些活動或是去到這些場所不需要再有三劑令，也不用再快篩。

四、「營業、公共場所」取消量體溫

明起移除營業場所和公共場域量體溫規定，各場所仍可視需要自行決定監測方式。

王必勝指出，最主要原因在於新冠病毒感染若用體溫測量方式監測效用並不大，且會增加人力耗損，因此從強制性規範中移除，但各場所可視其營業服務性質及必要性等考量決定是否保留。

▲▼因應新冠肺炎疫情,北市國父紀念館在入口擺放消毒用酒精供遊客使用,並一律在入場前量測體溫,武漢肺炎,防疫,額溫槍,病毒,流感,COVID-19,景點,觀光。（圖／記者李毓康攝）

▲「營業、公共場所」量體溫自11/7起從強制性規範中移除。（示意圖／記者李毓康攝）

至於口罩令何時鬆綁，指揮中心表示，本月份一定會討論，可能會分階段實施，並針對室內外或重點場所做規劃。

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