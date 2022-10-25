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大解封！11／7起「防疫新制」一次看　只剩這類人要隔離

咳嗽、卡痰。（圖／記者趙于婷攝）

▲確診者只要後7天快篩陰，即可免除自主管理。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者李佳蓉／整理報導

隨著本土疫情穩定向下，指揮中心昨（24）日公布，自11/7起共有「4項防疫政策」同時鬆綁，包括確診者只要居家照護隔離7天後快篩陰就可「免自主管理」，同住者也全改0＋7，指揮官王必勝說，這代表「居家隔離走入歷史」；另鬆綁宗教活動、團體旅遊、健身房和八大行業需打三劑疫苗限制；以及移除營業場所和公共場域量體溫規定。

大解封！11/7起「4大防疫措施鬆綁」一次看：

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一、確診者7天後快篩陰「免自主管理」

指揮中心宣布，自11/7起居家照護者隔離滿7天後，快篩陰性可解除自主健康管理，亦即過往的「7＋7」後7天可視情況縮短。

二、同住接觸者全改0＋7！居隔走入歷史

同住接觸者過去依照打滿3劑與否採「0＋7」或「3＋4」居家隔離，11/7起一律改為「0＋7自主防疫」，以最後接觸日為第0天，隔日為自主防疫第一天。

王必勝補充，11/7起居家隔離「走入歷史」，只剩下確診者要隔離。而確診者接觸者0＋7自主防疫地點，以符合1人1室為原則，需有獨立衛浴，且應盡量避免接觸65歲以上長者、6歲以下幼童、免疫不全及免疫低下者等高風險對象，有症狀也要在家休息，並以家用快篩試劑進行快篩，也禁止前往醫院探病、陪病，建議後延後非急迫需求之醫療或檢查。

此外，外出時也須持2日內快篩陰性結果，外出、上班、上學期間全程配戴口罩，有飲食需求可暫時取下，但須於用餐完畢立即佩戴。有用餐需要者，得於餐廳內獨自或與特定對象共餐，離開座位後應立即佩戴口罩。

▲▼新冠肺炎三級警戒降級前 台北車站周邊周一上班人流。（圖／記者屠惠剛攝）

▲同住接觸者也不用關了！自11/7起一律採0＋7自主防疫。（示意圖／記者屠惠剛攝）

三、團體旅遊、健身房、八大行業「取消三劑令」也不用快篩

王必勝表示，11/7要鬆綁的規定是三劑令，取消民眾參與活動須完成三劑接種或快篩限制，包括宗教活動（遶境、進香團）、團體旅遊、健身房和八大行業等等，民眾參加這些活動或是去到這些場所不需要再有三劑令，也不用再快篩。

▲▼1107起起鬆綁「接觸不特定人士或無法保持社交距離」場所新冠疫苗接種規範。（圖／指揮中心提供）

▲11/7起鬆綁「接觸不特定人士或無法保持社交距離」場所新冠疫苗接種規範。（圖／指揮中心提供）

四、「營業、公共場所」取消量體溫

指揮中心今公布，11/7起移除營業場所和公共場域量體溫規定，各場所仍可視需要自行決定監測方式。

王必勝指出，最主要原因在於新冠病毒感染若用體溫測量方式監測效用並不大，且會增加人力耗損，因此從強制性規範中移除，但各場所可視其營業服務性質及必要性等考量決定是否保留。

▲▼因應新冠肺炎疫情,北市國父紀念館在入口擺放消毒用酒精供遊客使用,並一律在入場前量測體溫,武漢肺炎,防疫,額溫槍,病毒,流感,COVID-19,景點,觀光。（圖／記者李毓康攝）

▲「營業、公共場所」量體溫自11/7起從強制性規範中移除。（示意圖／記者李毓康攝）

而戴口罩是否有望在今年底調整，王必勝則說，還是要等疫情穩定往下後再來討論，目前都還沒討論到口罩相關問題。

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