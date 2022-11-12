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最高53K！中華郵政1397職缺「2萬人擠破頭」　1700碩博士搶鐵飯碗

▲▼中華郵政舉辦招考，1700多名碩博士也來搶鐵飯碗。（圖／中華郵政）

▲中華郵政舉辦招考，1700多名碩博士也來搶鐵飯碗。（圖／中華郵政）

記者李姿慧／台北報導

為遞補退休及離職人力，中華郵政今舉辦招考，開出1397個職缺，祭出38K到53K不等起薪，加上幾乎年年最多可領4.4個月年終和績效獎金，吸引2萬多人擠破頭報名，錄取率僅7.97%，比去年更低，其中高達1700多名碩博士搶報考，博士生則有29人。

中華郵政今(11/12)舉辦職階人員甄試筆試測驗，中華郵政公司人力資源處長鄭至能表示，此次預計正取1397名，備取526人，於台北、台中及高雄共18個考場同時舉辦，報名人數約2萬餘人，平均到考率為81%，預計錄取率約為7.97％，與最近2次甄試榜示錄取率相較，略高於108年5.70％、低於110年8.42％。

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中華郵政公司表示，此次報考考生當中，具碩、博士學歷者約有1千7百餘人，人數與110年相近，其中博士學歷有29人，碩士有1757人，博士學歷報考人數也與歷年接近，今年未創新高；至於考生是否能進入第二試體能測驗、口試或錄取，視考生準備情形不同，與學歷高低並無絕對關係。

▲▼中華郵政舉辦招考，1700多名碩博士也來搶鐵飯碗。（圖／中華郵政）

▲中華郵政舉辦招考，1700多名碩博士也來搶鐵飯碗。（圖／中華郵政）

中華郵政表示，這次筆試成績將於12月15日公告，第二試口試、體能測驗將於12月24、25日於台北舉辦，榜示日期為112年1月4日。

根據中華郵政規劃，1397個職缺中，營運職預計正取63名、備取17名，月薪5萬3480元；專業職(一)預計正取131名、備取45名，月薪4萬3435元；專業職(二)內勤預計正取816名、備取295名，月薪3萬8880元。

專業職(二)外勤預計正取387名、備取169名，專任收投、接送工作者月薪4萬0145元，非專任上述工作者月薪3萬8880元。另依實際擔任工作之性質及天數發給兼任駕駛加給，遞業務類科每日約89元，全月約2674元，運輸業務類科每日約201元，全月約6016元。

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